Newsबजट 2025#BTBudgetRoundtable2024: Vijay Kedia की नजर से कौन से मल्टीबैगर पॉकेट्स?

विजय केडिया का कहना है कि वो पिछले 4 से 5 सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर पर बुलिश हैं। 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपने को पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की अहम भूमिका है।

Harsh Verma
New Delhi ,UPDATED: Jul 27, 2024 18:57 IST
बिजनेस टुडे बजट राउंड टेबल 2024 में देश के दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स विजय केडिया ने शिरकत की
Business Today Budget Round Table 2024 में देश के दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स ने शिरकत की। इस मौके पर मार्केट एक्सपर्ट Vijay Kedia ने कहना है कि वो सरकार की ओर से ज्यादा टैक्स की उम्मीद कर रहे थे लेकिन उनकी उम्मीद से कम टैक्स लगाया, इसलिए उन्होंने कहा ''बच गए।''  विजय केडिया ने बताया कि साल 2023 तक देश में रिटेल निवेशकों के 5.5 करोड़ डिमैट अकाउंट थे। जिन में से करीब 30 लाख निवेशक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाते थे। 20 लाख निवेशक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के लिए योग्य होते थे। मुश्किल से 1 प्रतिशत ऐसे निवेशक होंगे जो लंबे वक्त के लिए शेयर्स को होल्ड करते होंगे। ज्यादातर तो 2 मिनट्स के नूडल की तरह है। ज्यादतक निवेशकों को जल्दी पैसा बनाने की हड़बड़ी होती है।

Also Read: #BTBudgetRoundtable2024: ग्रामीण बाजार तनाव में; रोजगार सृजन को GDP बढ़ोतरी से जोड़ना महत्वपूर्ण होगा: SIAM President

मार्केट एक्सपर्ट विजय केडिया

मार्केट एक्सपर्ट विजय केडिया का कहना है कि मैं मार्केट में कमा नहीं रहा हूं बल्कि ये हो रहा है। मैं शेयर लेकर भूल जाता हूं और कोई ऐसा टारगेट नहीं रखता कि कब बेचूंगा। बाजार में EUPHORIA  के सवाल पर विजय केडिया ने कहा कि मुझे डर लगता है ओवर बॉट और ओवर सोल्ड से। इस तरह की दिक्कत कई पॉकेट्स के अंदर हैं। फ्यूचर ऑप्शन, डिफेंस और PSU के कुछ शेयर्स में पागलपन चल रहा है।

विजय केडिया के मल्टीबैगर स्टॉक

 विजय केडिया का कहना है कि वो पिछले 4 से 5 सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर पर बुलिश हैं। 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपने को पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की अहम भूमिका है। इसके साथ उनका मानना है कि हर साल 70 से 80 लाख नौकरियों पैदा होनी चाहिए। सरकार को नौकरियों पर फोकस बढ़ाना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग के दम पर ही इतनी नौकरियां पैदा की जा सकती हैं। सर्विस सेक्टर के जरिए इतना योगदान नहीं मिल सकता है। टूरिज्म सेक्टर के सपोर्ट के सहारे भी रोजगार को बढ़ाया जा सकता है।

