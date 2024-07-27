scorecardresearch
Newsबजट 2025#BTBudgetRoundtable2024: ग्रामीण बाजार तनाव में; रोजगार सृजन को GDP बढ़ोतरी से जोड़ना महत्वपूर्ण होगा: SIAM President

#BTBudgetRoundtable2024: ग्रामीण बाजार तनाव में; रोजगार सृजन को GDP बढ़ोतरी से जोड़ना महत्वपूर्ण होगा: SIAM President

जबकि ग्रामीण और कम आय वाले परिवारों के बीच पर्याप्त खर्च योग्य आय की कमी के कारण महामारी के बाद कई तिमाहियों से प्रवेश स्तर की यात्री कारों और दोपहिया वाहनों की बिक्री दबाव में रही है, अग्रवाल ऑटोमोबाइल द्वारा दर्ज की गई समग्र वृद्धि की ओर इशारा करते हैं। देर से उद्योग.

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 27, 2024 18:17 IST
इंडिया टुडे-बिजनेस टुडे बजट राउंड टेबल 2024 में बोलते हुए, अग्रवाल ने सार्वजनिक पूंजीगत व्यय की तुलना में हाल के दिनों में पर्याप्त निजी निवेश की कमी पर प्रकाश डाला।
इंडिया टुडे-बिजनेस टुडे बजट राउंड टेबल 2024 में बोलते हुए, अग्रवाल ने सार्वजनिक पूंजीगत व्यय की तुलना में हाल के दिनों में पर्याप्त निजी निवेश की कमी पर प्रकाश डाला।

भारत का केंद्रीय बजट, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को संसद में पेश किया, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण तत्वों को समाहित करता है। Vinod Aggarwal, जो VE Commercial Vehicles के प्रबंध निदेशक और भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग की संस्था SIAM के अध्यक्ष हैं, ने इस बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि “रोजगार सृजन के विकास को भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के विकास से जोड़ना आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में निजी निवेश की कमी आई है, जबकि सरकारी पूंजी व्यय (capex) में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि जब मांग बढ़ती है, तो निवेश भी बढ़ता है और इससे रोजगार सृजन होता है। वर्तमान में भारत का GDP 8.2% की दर से बढ़ रहा है, और यह समय है कि रोजगार सृजन को समग्र विकास से जोड़ा जाए।”

हालांकि, महामारी के बाद ग्रामीण और निम्न आय वाले Haushalts के बीच खर्च की कमी के कारण प्रवेश स्तर की यात्री कारों और दोपहिया वाहनों की बिक्री में दबाव बना हुआ है। फिर भी, अग्रवाल ने हाल ही में ऑटोमोबाइल उद्योग द्वारा दर्ज की गई समग्र वृद्धि की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि “ऑटो उद्योग अच्छा कर रहा है और यात्री कारों का बाजार अब ₹20,000 करोड़ का हो चुका है, जिससे भारत अब वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा यात्री वाहन बाजार बन गया है।”

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तनाव

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तनाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्थिति में सुधार हो रहा है। अग्रवाल ने कहा कि ग्रामीण बाजार में तनाव है, और इसलिए उन्होंने सरकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अधिक आवंटन की मांग की थी। बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ₹2.6 लाख करोड़ का आवंटन एक सकारात्मक कदम है, जो सुधार में मदद करेगा। पिछले महीने दोपहिया वाहनों की बिक्री में 28% की वृद्धि हुई है, जो इस बात का संकेत है कि ग्रामीण उपभोक्ताओं से मांग वापस आ रही है।

हालांकि, प्रवेश स्तर की यात्री कारों की बिक्री अभी भी दबाव में है। देश की सबसे बड़ी यात्री वाहन निर्माता कंपनी, मारुति सुजुकी, ने प्रवेश स्तर की कारों की बिक्री में दो अंकों की गिरावट दर्ज की है। इसके कुछ शीर्ष-selling मॉडल जैसे स्विफ्ट, आल्टो, बलेनो और वैगनआर की बिक्री में कई महीनों तक गिरावट आई है, कभी-कभी यह गिरावट 24% तक रही है।

ग्रामीण Haushalts की खरीदारी की शक्ति में कमी

विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण Haushalts की खरीदारी की शक्ति में कमी एक प्रमुख कारण है। पिछले कुछ वर्षों में नौकरी सृजन की कमी और आय वृद्धि की कमी ने ग्रामीण Haushalts की आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है। ग्रामीण मांग भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कृषि उत्पादन को बढ़ावा देती है, विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है, और उपभोक्ता पैटर्न को प्रभावित करती है।

जब ग्रामीण आय बढ़ती है, तो यह वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च बढ़ाने का कारण बनता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, ग्रामीण मांग FMCG (फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स), ऑटोमोबाइल, आवास, और खुदरा जैसे उद्योगों पर भी प्रभाव डालती है। सरकार की भूमिका ग्रामीण मांग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर अधिक खर्च करे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कर रियायतें प्रदान करे, और ग्रामीण गरीबों के लिए लक्षित सब्सिडी लागू करे।

बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए आवंटन और विकास पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को एक स्थायी और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। यदि सरकार ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करती है, तो यह न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगी, बल्कि समग्र आर्थिक वृद्धि को भी गति देगी।
 

Jul 27, 2024