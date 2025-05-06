scorecardresearch
NewsऑटोSUV खरीदने की कर रहे प्लानिंग, यहां जानें भारतीय को पसंद आने वाली टॉप-5 एसयूवी

Top 5 Most Popular SUV: अगर आप SUV सेगमेंट में कार खरीदने वाले हैं तो हमने आपके लिए टॉप-5 एसयूवी (Top 5 SUV ) की लिस्ट तैयार की है। यह लिस्ट अप्रैल के ऑटो सेल्स रिपोर्ट (April 2025 Auto Sales Report ) के आधार पर तैयार हुई है।

Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 6, 2025 11:42 IST
top 5 most affordable SUV/MPV
top 5 most affordable SUV/MPV

भारतीय नागरिक की हमेशा से कोई एक सेगमेंट की कार में दिलचस्पी रहती है। इसकी जानकारी ऑटो सेल्स की रिपोर्ट (April 2025 Auto Sales Report) में मिल जाता है। यह सेल्स रिपोर्ट बताता है कि भारतीय सबसे ज्यादा किस सेगमेंट की कार या व्हीकल खरीदना पसंद कर रहे हैं। 

अप्रैल महीने की ऑटो सेल्स की रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के हिसाब से अप्रैल में सबसे ज्यादा SUV सेगमेंट की कार बिकी हैं। ऐसे में हमने आपके लिए भारतीय को पसंद आने वाले टॉप-5 SUV (Top 5 Most Popular SUV) की लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट के जरिये जानते हैं कि भारतीय नागरिक की फेवरेट SUV कौन-सी है। 

Hyundai Creta

साउथ कोरिया की ऑटो कंपनी Hyundai की कार को भारक में काफी पसंद किया जाता है। अप्रैल में हुंडई के एसयूवी सेगमेंट में आई Hyundai Creta की सबसे ज्यादा बिक्री हुई है। ऑटो सेल्स की रिपोर्ट के हिसाब से अप्रैल 2025 में Creta के करीब 17016 यूनिट्स की बिक्री हुई है। 

Maruti Brezza

Maruti Suzuki के एसयूवी सेगमेंट में आ रहे Maruti Brezza भी लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से अप्रैल में Maruti Brezza के 16971 यूनिट्स की बिक्री हुई है।

Mahindra Scorpio

Mahindra Scorpio भारतीय को काफी पसंद आती है। कई भारतीय का मानना है कि यह स्टैंडर्ड एसयूवी के फीचर्स उन्हें बेहद पसंद आ रहे हैं। यही कारण है कि अप्रैल में Mahindra Scorpio के करीब 15534 यूनिट्स की बिक्री देशभर में हुई।  

Tata Nexon

भारतीय को Tata के व्हीकल्स काफी पसंद आते हैं। ऐसे में टाटा के एसयूवी सेगमेंट की Tata Nexon ने लोगों के दिलों पर राज किया है। पिछले महीने देशभर में Tata Nexon के 15457 यूनिट्स की बिक्री हुई है। 

 Maruti Fronx

टॉप-5 एसयूवी सेगमेंट की लिस्ट में मारुति सुजुकी की Maruti Fronx भी शामिल है। इस कार को सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट में शामिल किया गया है। ऑटो सेल्स की रिपोर्ट के हिसाब से अप्रैल 2025 में Maruti Fronx के 14345 यूनिट्स की बिक्री हुई है। 

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
May 6, 2025