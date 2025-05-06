शेयर बाजार (Stock Market) में उतार-चढ़ाव अभी जारी है। आज के ट्रेडिंग सेशन में दोनों स्टॉक एक्सचेंज ने लाल निशान पर खुले। जबकि, सोमवार को स्टॉक मार्केट हरे निशान पर बंद हुआ था।

शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव का असर म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) पर भी पड़ा है। कई फंड निवेशकों को नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। हालांकि, कुछ फंड्स ऐसे भी हैं जिसने निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न दिया है। हमने आपके लिए ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट तैयार की है, जिसके बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है।

Motilal Oswal Mid Cap Fund

मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड की परफॉर्मेंस काफी शानदार रही है। इस मिड कैप फंड ने निवेशकों को पांच साल में 35.6 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

Quant Mid Cap Fund

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर Quant Mid Cap Fund आता है। इस फंड ने पांच साल में 35.58 फीसदी का रिटर्न दिया है। यह रिटर्न फंड के डायरेक्ट प्लान ने दिया है।

Edelweiss Mid Cap Fund

Edelweiss Mid Cap Fund ने भी निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। इस फंड ने सालभर में 14 फीसदी का रिटर्न दिया। वहीं, पांच साल में फंड ने 32.13 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।

Nippon India Growth Fund

मिड-कैप फंड की लिस्ट में Nippon India Growth Fund भी आता है। इस फंड ने सालभर में 10 फीसदी का रिटर्न दिया। वहीं, पांच साल में फंड ने 32.69 फीसदी का धांसू रिटर्न दिया है।

HDFC Mid Cap Opportunities Fund

HDFC Mid Cap Opportunities Fund लिस्ट में पांचवे नंबर पर आता है। इस फंड ने पांच साल में 32.24 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले एक साल में फंड ने 8.69 फीसदी का रिटर्न दिया है।



निवेश से पहले रखें ध्यान

अगर आप भी इन फंड में निवेश का प्लान बना रहे हैं तो आपको पहले फंड के बारे में रिसर्च करना चाहिए। इसके अलावा फंड में हमेशा लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो शायद इसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट न मिले। किसी भी फंड में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए।