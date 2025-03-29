Top 5 Affordable EV: बजट में दमदार इलेक्ट्रिक SUV, 300Km+ रेंज वाली बेस्ट कारें

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। लोग अब पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और प्रदूषण से बचने के लिए EVs (Electric Vehicles) की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। अगर आप भी एक बजट-फ्रेंडली इलेक्ट्रिक SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए कुछ शानदार ऑप्शन मौजूद हैं।

advertisement

आज हम आपको ऐसी 5 बेहतरीन इलेक्ट्रिक SUV के बारे में बताएंगे, जो 300Km से ज्यादा की रेंज देती हैं और आपके बजट में फिट बैठती हैं। इन कारों की परफॉर्मेंस दमदार है और ये हर तरह की सड़कों पर शानदार एक्सपीरियंस देती हैं।

Tata Punch EV

Tata Punch EV इस साल की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन चुकी है। इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी शानदार परफॉर्मेंस और किफायती रेंज के साथ आता है।

यह दो बैटरी वेरिएंट में उपलब्ध है। 25 kWh बैटरी वाला वेरिएंट 315Km की रेंज देता है, जबकि 35 kWh बैटरी के साथ इसकी रेंज 421Km तक पहुंच जाती है। इसकी कीमत ₹9.99 लाख से शुरू होती है, जो इसे किफायती EV बनाती है।

Tata Nexon EV

Tata Nexon EV को भारतीय बाजार में जबरदस्त सफलता मिली है। यह दो बैटरी ऑप्शन में आती है – 30 kWh और 45 kWh। छोटी बैटरी वेरिएंट 325Km की रेंज देता है, जबकि बड़ी बैटरी के साथ यह 489Km तक चल सकती है। इसकी शुरुआती कीमत ₹12.49 लाख है, जो इसे इस सेगमेंट में एक बेहतरीन च्वाइस बनाती है।

Mahindra XUV400

Mahindra XUV400, Mahindra की सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक SUV है। इसमें दो बैटरी वेरिएंट मिलते हैं – 34.5 kWh और 39.4 kWh। छोटी बैटरी वेरिएंट 375Km की रेंज और बड़ी बैटरी वेरिएंट 456Km की रेंज ऑफर करता है। इसकी शुरुआती कीमत ₹15.49 लाख है, जो इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी कार बनाती है।

Tata Curvv EV

Tata Curvv EV एक Coupe SUV है, जो अपने यूनिक डिजाइन और दमदार बैटरी के लिए जानी जाती है। इसमें दो बैटरी ऑप्शन दिए गए हैं – 45 kWh और 55 kWh।

छोटी बैटरी वेरिएंट 502Km की रेंज देता है, जबकि बड़ी बैटरी के साथ यह 585Km तक चल सकती है। इसकी कीमत ₹17.49 लाख से शुरू होती है।

Hyundai Creta EV

Hyundai Creta का इलेक्ट्रिक वर्जन भी मार्केट में काफी चर्चा में है। यह दो बैटरी ऑप्शन – 42 kWh और 51.4 kWh में उपलब्ध है। छोटी बैटरी वेरिएंट 390Km की रेंज और बड़ी बैटरी वेरिएंट 473Km की रेंज ऑफर करता है। इसकी शुरुआती कीमत ₹17.99 लाख है।