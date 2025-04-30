भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (Electric Vehicles) की तरफ रुझान हर दिन बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह सिर्फ पर्यावरण का ख्याल नहीं बल्कि जेब का भी फायदा है। खासकर Tata की Nexon.ev जैसी गाड़ियों ने यह साबित कर दिया है कि EV चलाना अब सिर्फ शौक नहीं बल्कि समझदारी है।

EV खरीदना अब ज्यादा महंगा नहीं

पहले लोग सोचते थे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना महंगा सौदा है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। Nexon.ev जैसे मॉडल्स अब पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों की कीमत के करीब पहुंच चुके हैं। उदाहरण के लिए Nexon.ev की कुल खरीद कीमत ₹13.27 लाख के करीब आती है, जबकि पेट्रोल वर्जन ₹13.77 लाख और डीजल ₹15.67 लाख के आसपास है। यानी EV अब सिर्फ अमीरों की कार नहीं रही।

हर दिन की सेविंग साफ दिखती है

अब जरा एक आम कार मालिक की नजर से देखें। अगर कोई रोज 50 KM गाड़ी चलाता है तो Nexon.ev में चार्जिंग का खर्च रोजाना ₹43.62 आता है। वहीं पेट्रोल कार में ₹303.29 और डीजल में ₹191.34 में डेली का खर्च है। इसका मतलब सिर्फ एक साल में Nexon.ev से पेट्रोल-डीजल के कम्पेयर में ₹93,000 से भी ज्यादा की सेविंग हो जाती है।

पांच सालों में लाखों की सेविंग

अगर कोई व्यक्ति पांच साल तक Nexon.ev चलाता है तो वह पेट्रोल गाड़ी के मुकाबले लगभग ₹4.7 लाख, डीजल गाड़ी के मुकाबले ₹2.8 लाख और CNG के मुकाबले भी ₹2 लाख तक की सेविंग कर सकता है। यही नहीं, सर्विस और मेंटनेंस का खर्च भी EV में काफी कम है क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स कम होते हैं।

सोलर पावर से फायदा

अगर कोई अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा ले तो वह लगभग मुफ्त में गाड़ी चला सकता है। इसका मतलब है कि EV का खर्च शून्य के करीब पहुंच सकता है। इस वजह से अब शहरों में ही नहीं गांवों और कस्बों में भी लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पसंद कर रहे हैं।

TATA.ev बना EV क्रांति का चेहरा

TATA.ev भारत की सबसे बड़ी EV कंपनी बन गई है, जिसकी मार्केट हिस्सेदारी 60% से भी ज्यादा है। कंपनी की अब तक 2 लाख से ज्यादा EV यूनिट्स बिक चुकी हैं। Tiago.ev, Tigor.ev, Punch.ev, Nexon.ev और Curvv.ev जैसे मॉडल ₹7.99 लाख से ₹22 लाख के बीच आते हैं, यानी हर वर्ग के लिए ईवी में कुछ न कुछ उपलब्ध है।

अब EV लेना समझदारी है

अगर कोई व्यक्ति अपने खर्चों को लेकर गंभीर है और लंबे समय के लिए टिकाऊ वाला व्हीकल चाहता है तो EV से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं। खासतौर पर Nexon.ev, जो भारत के हिसाब से बनी है। यग कार अच्छी रेंज देती है और मेंटेन करना भी आसान है।