Newsशेयर बाज़ार

देखता रहा गया Eternal, Swiggy ने मार ली बाजी - अब किया ये बड़ा ऐलान

Kouzina Food Tech को स्विगी ने The Bowl Company (TBC), Homely, Soul Rasa, और Istah जैसे डिजिटल फूड ब्रांड के लिए एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया है।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 6, 2025 11:14 IST

ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Swiggy ने अपने कंपीटिटर Eternal को पीछे छोड़ते हुए फूड सेगमेंट में एक और बड़ा कदम उठाया है। 

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने Kouzina Food Tech को The Bowl Company (TBC), Homely, Soul Rasa, और Istah जैसे डिजिटल फूड ब्रांड के लिए एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया है। 

सम्बंधित ख़बरें

अब Kouzina Food Tech इन ब्रांडों के लिए एंड-टू-एंड ऑपरेशन, इनोवेशन, ग्रोथ और डेवलपमेंट का मैनेजमेंट करेगा। स्विगी ने आगे कहा कि अगर Kouzina सहमत शर्तों को पूरा करता है तो स्विगी इन ब्रांडों का पूर्ण स्वामित्व Kouzina को ट्रांसफर कर देगी। 

Kouzina के को-फाउंडर और सीईओ गौतम बलिजेपल्ली ने कहा कि यह एग्रीमेंट भारत में एक अग्रणी फूड सर्विस कंपनी के रूप में हमारी स्थिति को और मजबूत करता है तथा हमारे विकास की गति को तेज करता है। 

उन्होंने आगे कहा कि कोज़िना के तहत, हम इन ब्रैंड्स को और भी तेजी से आगे बढ़ाएंगे, अपने एसेट-लाइट विस्तार मॉडल के जरिए नए बाजारों में विस्तार करेंगे।  होमली बैंगलोर के चुनिंदा स्थानों पर लाइव है, जबकि द बाउल कंपनी इस सप्ताह के अंत में लॉन्च होगी। हम जल्द ही और शहरों में विस्तार करने की तैयारी कर रहे हैं। 

द बाउल कंपनी, भारत के सबसे लोकप्रिय डिजिटल फ़ूड ब्रैंड में से एक है। 2017 में स्विगी द्वारा लॉन्च की गई द बाउल कंपनी ने रोज़मर्रा की सुविधा के लिए डिजाइन किए गए हाई क्वालिटी वाले, स्वादिष्ट, सिंगल-सर्व मील के लिए बना है। 

Kouzina के बारे में 

IIT/IIM के पूर्व छात्रों और ओला, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॅन के लीडर द्वारा स्थापित, कोज़िना भारत की सबसे तेजी से बढ़ती फूड सर्विस कंपनियों में से एक है। विभिन्न श्रेणियों में भारत के सबसे पसंदीदा फूड ब्रांडों के निर्माण पर केंद्रित, कोजिना में बड़े-बड़े निवेशकों ने पैसा डाला है और यह क्लाउड किचन, QSR और क्विक कॉमर्स में अपने ब्रांड प्लेटफॉर्म को तेजी से बढ़ा रहा है।

Swiggy Share Price

सुबह 11:07 बजे तक एनएसई पर स्टॉक 2.15% या 7.40 रुपये गिरकर 336.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.12% या 7.30 रुपये टूटकर 336.55 रुपये पर कारोबार कर रहा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
May 6, 2025