'5-15 सितंबर तक आपको दिक्कत होगी, मैं माफी मांगता हूं': PM Modi

प्रधानमंत्री Narendra Modi ने शनिवार को कहा कि Delhi के निवासियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि सितंबर में आगामी G20 शिखर सम्मेलन के कारण यातायात नियमों में बदलाव किया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि बाधाओं के बावजूद, दिल्लीवासियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वैश्विक आयोजन सफल हो। 5-15 September तक बहुत असुविधा होगी, मैं इसके लिए पहले से माफी मांगता हूं। ये हमारे मेहमान हैं, यातायात नियम बदल दिए जाएंगे, हमें कई जगहों पर जाने से रोका जाएगा लेकिन कुछ चीजें जरूरी हैं।

पीएम मोदी ने कहा, "पूरा देश जी20 शिखर सम्मेलन का मेजबान है, लेकिन मेहमान दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली के निवासियों पर जी20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने की विशेष जिम्मेदारी है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि देश की प्रतिष्ठा बनी रहे।" जी20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किया जाएगा। इसमें 30 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और यूरोपीय संघ के शीर्ष अधिकारियों और आमंत्रित अतिथि देशों और 14 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के भाग लेने की संभावना है। शिखर सम्मेलन दिल्ली के प्रगति मैदान में नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। चूंकि दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के अधिकारी और नेता 8 सितंबर से राष्ट्रीय राजधानी में आना शुरू कर देंगे, केंद्र और दिल्ली सरकारों ने घोषणा की है कि उनके कार्यालय और अन्य निजी कार्यालय और स्कूल 8-10 सितंबर तक बंद रहेंगे। वीवीआईपी मूवमेंट वाले इलाकों में या तो बसें रोक दी जाएंगी या वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराए जाएंगे।

G20 शिखर सम्मेलन के कारण यातायात नियमों में बदलाव किया जाएगा

उम्मीद है कि Delhi Traffic Police मालवाहक ट्रकों को तीन दिनों तक शहर से बाहर रखेगी। उन्हें पूर्वी और पश्चिमी Peripheral Expressway की ओर मोड़ दिया जाएगा। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं चालू रहेंगी। हालांकि, उपराज्यपाल VK Saxena द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, नई दिल्ली क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट, खान मार्केट, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय जैसे स्टेशन तीन दिनों के लिए बंद रहने वाले हैं। यह आदेश दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर जारी किया गया था। इसके अलावा, प्रमुख बाजार क्षेत्र, कनॉट प्लेस, खान मार्केट, मालचा मार्ग, शंकर मार्केट, जनपथ, मोहन सिंह प्लेस और पालिका बाजार तीन दिनों के लिए बंद रहेंगे।

