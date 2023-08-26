scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsअर्थव्यवस्थाBT Super Exclusive Interview: भारतीय इकोनॉमी ने अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया-PM Modi

BT Super Exclusive Interview: भारतीय इकोनॉमी ने अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया-PM Modi

पीएम मोदी ने भारत की आर्थिक विकास यात्रा को याद करते हुए कहा कि 10 साल पहले देश फ्रैजाइल 5 देशों में शामिल था। भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता था जो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा था। 10 वर्षों में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 26, 2023 15:01 IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल, बिजनेस टुडे मैग्जीन के एडीटर सौरव मजूमदार और बिज़नेस टुडे टेलीविजन के मैनेजिंग एडीटर सिद्धार्थ ज़राबी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल, बिजनेस टुडे मैग्जीन के एडीटर सौरव मजूमदार और बिज़नेस टुडे टेलीविजन के मैनेजिंग एडीटर सिद्धार्थ ज़राबी

प्रधानमंत्री Narendra Modi ने कहा है कि वह भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत वृद्धि और प्रदर्शन के साथ-साथ अभूतपूर्व प्रदर्शन करने की क्षमता को लेकर आश्वस्त हैं। Business Today के साथ एक विशेष साक्षात्कार में पीएम मोदी ने 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने कार्यालय में TV Today Network के न्यूज डायरेक्टर Rahul Kanwal, बिजनेस टुडे मैग्जीन के एडीटर Sourav Mazumdar और बिज़नेस टुडे टेलीविजन के मैनेजिंग एडीटर Siddharth Zarabi से बात की।

advertisement

Also Read: BT India@100 का आयोजन, राज्य मंत्री Rajeev Chandrasekhar, Nitin Gadkari देश के विकास के रोडमैप पर चर्चा करेंगे

जब उनसे पूछा गया कि आईएमएफ के 6.1% के अनुमान के अनुसार भारत की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने की संभावना है, और क्या उन्हें उम्मीद है कि मजबूत व्यापक आर्थिक संकेतकों के कारण इस वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था अनुमान से बेहतर प्रदर्शन करेगी, तो पीएम मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार के पास एक बेहतर प्रदर्शन का ट्रैक रिकॉर्ड है। पिछले कुछ सालों का अनुभव बताता है कि भारत ने अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया है। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। आज, हम अधिकांश देशों की तुलना में तेजी से विकास कर रहे हैं और हमारे लोग इसके लिए श्रेय के पात्र हैं। अब, जब हम और भी तेजी से विकास करने की आकांक्षा रखते हैं, तो हमारे लोगों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे-जैसे हम विकास की अगली छलांग लगाएंगे, हमारा राष्ट्रीय चरित्र एक बड़ी भूमिका निभाएगा। 

Business Today के साथ एक विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री Narendra Modi 
Business Today के साथ एक विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री Narendra Modi 

उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, विनिर्माण में शून्य दोष और शून्य प्रभाव, शून्य आयात, कृषि में अधिकतम निर्यात और ऊर्जा जरूरतों में आत्मनिर्भरता विकास को गति देगी। पीएम मोदी ने कहा, वैश्विक निर्माता भारत आ रहे हैं और अभूतपूर्व रोजगार सृजन का युग शुरू हो रहा है। उन्होंने बिजनेस टुडे को बताया, "और जब मैं वोकल फॉर लोकल कहता हूं, तो मेरे लिए, भारतीयों के पसीने और मेहनत से भारत में बनी कोई भी चीज स्थानीय है।" पीएम मोदी ने भारत की आर्थिक विकास यात्रा को याद करते हुए कहा कि 10 साल पहले देश फ्रैजाइल 5 देशों में शामिल था। भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता था जो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा था। 10 वर्षों में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधान मंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में सरकार के बुनियादी ढांचे पर जोर देने से निजी पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत में सकल स्थिर पूंजी निर्माण 34% है, जो 2013-14 के बाद से सबसे अधिक है।

advertisement

Also Read:  B20 Summit: भारत 7% की वृद्धि हासिल करने के लिए तैयार है: N Chandrasekaran

खपत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में घरेलू खपत मजबूत है, जबकि मजबूत विदेशी मुद्रा प्रवाह के साथ मुद्रास्फीति नीचे की ओर है। प्रत्येक संकेतक के बेहतर होने से, विकास निश्चित रूप से मजबूत होगा। पिछले नौ वर्षों में, एफडीआई प्रवाह दोगुना हो गया है, विदेशी मुद्रा भंडार दोगुना हो गया है, केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय पांच गुना से अधिक बढ़ गया है, बैंकों की बैलेंस शीट की मरम्मत की गई है और वे लाभ कमा रहे हैं। मैं इस बात को लेकर काफी आश्वस्त हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन करती रहेगी और हमारे लोगों के लिए अभूतपूर्व अवसर और समृद्धि लाएगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने 2014 से जो प्रयास किए हैं वे 40-45 साल पहले किए जाने चाहिए थे 
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने 2014 से जो प्रयास किए हैं वे 40-45 साल पहले किए जाने चाहिए थे 

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 26, 2023