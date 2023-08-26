BT India@100 का आयोजन, राज्य मंत्री Rajeev Chandrasekhar, Nitin Gadkari देश के विकास के रोडमैप पर चर्चा करेंगे

India Today Group की प्रमुख पहल Business Today India @100 शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आज New Delhi में आयोजित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा, जो नीति निर्माताओं और प्रभावशाली व्यापारिक हस्तियों को एक साथ लाएगा, जो 2047 में स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक यूएस ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की भारत की आकांक्षा पर चर्चा करेंगे। दिन भर चलने वाले कार्यक्रम में देश के शीर्ष नेताओं के पावर-पैक सत्र होंगे जो देश की अब तक की यात्रा और वैश्विक नेतृत्व हासिल करने की दिशा में रोडमैप का जायजा लेंगे। आज के सत्रों में पहला सत्र 'कल की सड़कें आज बनाना' विषय पर होगा, जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari शामिल होंगे। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष Brad Smith 'कैसे AI भारत और दुनिया को बदल सकते हैं' के बारे में बात करेंगे।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री Rajeev Chandrasekhar 'डिजिटल भविष्य में आगे बढ़ना' के बारे में बात करेंगे और विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष Borge Brende 'भारत पर विश्व दांव क्यों लगाता है' पर अपने विचार साझा करेंगे। बाद में, भारत के जी20 शेरपा Amitabh Kant भारत की G20 अध्यक्षता के बारे में बात करेंगे और कैसे इसने देश को 'वैश्विक नेतृत्व हासिल करने की दिशा में' सत्र में अगले दशक के लिए अपनी दीर्घकालिक दृष्टि और योजनाओं को प्रदर्शित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया है। इसके बाद एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष चौहान के साथ 'द इक्विटी लेड पाथ टू ए 20 ट्रिलियन इकोनॉमी' सत्र होगा। Jayen Mehta, एमडी, अमूल; पैनासोनिक इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ Manish Sharma भारत में पीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन Sanjeev Krishna केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री, Jyotiraditya Scindia, P Chidambaram, संसद सदस्य, राज्यसभा, और कई अन्य लोग भी अपने विचार साझा करने के लिए बिजनेस टुडे इंडिया@100 शिखर सम्मेलन में उपस्थित होंगे।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बीटी इंडिया@100 समिट में रोडमैप को लेकर चर्चा करते हुए

Jayant Sinha, संसद सदस्य, लोकसभा, भाजपा, संसद में वित्त पर स्थायी समिति के अध्यक्ष; और Abhishek Manu Singhvi, तीसरी बार सांसद; सदस्य सीडब्ल्यूसी, अध्यक्ष, संसदीय स्थायी समिति, न्यायविद; कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता 'भारत की आर्थिक नियति' पर बात करेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री Jitendra Singh 'रीचिंग फॉर द स्टार्स' के बारे में बोलेंगे। इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से वैश्विक मंच पर भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते महत्व और प्रभाव पर विचार-विमर्श करना है। इसका उद्देश्य ऐसे भविष्य को आकार देने के लिए सहयोग के रास्ते तलाशना, विचारों का आदान-प्रदान करना और संवाद को बढ़ावा देना है जहां भारत की आर्थिक शक्ति वैश्विक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।

