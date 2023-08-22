Business Today India @100 शिखर सम्मेलन: भारत की अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ी चर्चा

करीब डेढ़ अरब से अधिक की आबादी और एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की जीडीपी के साथ, भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरा है। भारत की 2047 में अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक यूएस ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा है। लेकिन क्या इतनी बड़ी और व्यापक यात्रा इतनी आसानी से पूरी होगी। भारत के सामने क्या-क्या चुनौतियां सामने आने वाली हैं। इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि Business Today India @100 शिखर सम्मेलन में देश-विदेश के एक्सपर्ट अपनी राय रखेंगे।

दूसरा बिजनेस टुडे इंडिया@100 शिखर सम्मेलन , इंडिया टुडे समूह की एक प्रमुख पहल, एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में उभरने के लिए तैयार है। यह आयोजन हितधारकों, सम्मानित विचारकों, नीति निर्माताओं और प्रभावशाली व्यापारिक दिग्गजों की एक विविध प्रतिभा को एकत्रित करेगा। संक्षेप में, शिखर सम्मेलन को भारत की अर्थव्यवस्था के बढ़ते महत्व और वैश्विक मंच पर इसके बढ़ते प्रभाव पर विचार-विमर्श करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सहयोग के लिए एक माध्यम, विचारों के आदान-प्रदान और संवाद के लिए एक प्रजनन भूमि के रूप में कार्य करता है जो सामूहिक रूप से एक ऐसे भविष्य को आकार देगा जहां भारत की आर्थिक गतिशीलता वैश्विक क्षेत्र में केंद्र स्तर पर होगी।