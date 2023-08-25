scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsपरदेसB20 Summit: भारत 7% की वृद्धि हासिल करने के लिए तैयार है: N Chandrasekaran

B20 Summit: भारत 7% की वृद्धि हासिल करने के लिए तैयार है: N Chandrasekaran

टाटा संस के सीईओ ने आगे घोषणा की कि भारत में एक ज्ञान आधार, विचारशील नेता के रूप में एक बी20 ग्लोबल इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। B20 वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ आधिकारिक G20 संवाद मंच है। 2010 में स्थापित, B20, G20 में सबसे प्रमुख भागीदारी समूहों में से एक है, जिसमें कंपनियां और व्यावसायिक संगठन भागीदार हैं।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 25, 2023 13:12 IST
भारत 7% की वृद्धि हासिल करने के लिए तैयार है: N Chandrasekaran
भारत 7% की वृद्धि हासिल करने के लिए तैयार है: N Chandrasekaran

Tata Sons के सीईओ और B20 India के चेयरमैन N Chandrasekaran ने शुक्रवार को कहा कि भारत 10 साल में 7 फीसदी की औसत वृद्धि हासिल करने की राह पर है। देश इस समय दुनिया के बाकी देशों से बेहतर स्थिति में है। बी20 शिखर सम्मेलन में बोलते हुए, चंद्रशेखरन ने कहा कि भारत के पास कई चीजें हैं जो उसके पक्ष में जाती हैं। भारत में कई चीजें हैं जो उसके पक्ष में जाती हैं। पीएम गति शक्ति, पीएलआई योजनाएं, कॉर्पोरेट करों में कमी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, स्टार्टअप इसे जी20 देशों के बीच गति बनाए रखने में मदद कर रहे हैं।

advertisement

Also Read: BRICS Summit में Modi Jinping दिखे एक साथ, UAE समेत 6 देशों को संगठन का न्योता

दुनिया तीन महत्वपूर्ण बदलावों से गुजर रही है: डिजिटल और खुफिया बदलाव, ऊर्जा बदलाव, और वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला बदलाव। भारत इन तीनों में नेतृत्व करने के लिए अच्छी स्थिति में है। संबोधन के दौरान चंद्रयान-3 की सफलता और इसरो की उपलब्धि का जिक्र करते हुए चंद्रशेखरन ने कहा कि कई भारतीयों के लिए चंद्रयान 3 की लैंडिंग ने चंद्रमा को सिर्फ आकांक्षा नहीं बल्कि उपलब्धि का प्रतीक बना दिया है। चंद्रमा लंबे समय से आकांक्षा का प्रतीक रहा है। आज हम चंद्रमा को एक अलग रोशनी में देखते हैं। कई भारतीयों के लिए, चंद्रयान3 की लैंडिंग ने चंद्रमा को केवल आकांक्षा का नहीं बल्कि उपलब्धि का प्रतीक बना दिया है। यह हमें दिखाता है कि एक राष्ट्र के रूप में हमने क्या हासिल किया है और हम क्या हैं।

N Chandrasekaran ने घोषणा की कि भारत में एक ज्ञान आधार, विचारशील के रूप में एक बी20 ग्लोबल इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा
N Chandrasekaran ने घोषणा की कि भारत में एक ज्ञान आधार, विचारशील के रूप में एक बी20 ग्लोबल इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा

टाटा संस के सीईओ ने आगे घोषणा की कि भारत में एक ज्ञान आधार, विचारशील नेता के रूप में एक बी20 ग्लोबल इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। B20 वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ आधिकारिक G20 संवाद मंच है। 2010 में स्थापित, B20, G20 में सबसे प्रमुख भागीदारी समूहों में से एक है, जिसमें कंपनियां और व्यावसायिक संगठन भागीदार हैं।

Also Read: Business Today India @100 शिखर सम्मेलन: भारत की अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ी चर्चा

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 25, 2023