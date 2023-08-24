scorecardresearch
Kullu में कुदरत ने दिखाया खेल, 30 सेकेंड में 7 इमारतें गिरी, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

भारी बारिश के चलते Kullu-Manali Highway भी बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में अगले दो दिन भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल के 3 जिले शिमला, मंडी और सोलन में आज सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 24, 2023 15:37 IST
बीते कुछ दिनों से लगातार देश के कई राज्यों में जमकर भारी बारिश के साथ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। देश के तमाम राज्यों के साथ Himachal Pradesh में कुदरत ने जमकर अपना कहर बरसाया है। हिमाचल प्रदेश के Kullu जिले में गुरुवार सुबह 30 सेकेंड के अंदर 7 इमारतें गिर गईं। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। प्रशासन ने इन इमारतों को तीन दिन पहले ही खाली करवा लिया था। आसपास की 2-3 इमारतों पर अभी भी खतरा बना हुआ है। यहां लोगों के आने-जाने पर रोक लगा दी गई है।

राज्य में पिछले 24 घंटे में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 7 मौतें Mandi और Shimla में लैंडस्लाइड की वजह से हुईं। इसके अलावा कई घर टूट गए और 400 सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। भारी बारिश के चलते Kullu-Manali Highway भी बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में अगले दो दिन भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल के 3 जिले शिमला, मंडी और सोलन में आज सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 6 राज्यों में मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में बुधवार को तेज बारिश हुई।

राज्य में पिछले 24 घंटे में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो गई

पूरे राज्य में 4.5 सेमी बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं, कानपुर में गंगा का पानी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रहा है। इससे 11 गांवों में गंगा का पानी घुस गया। पहाड़ों पर इस बार मानसून ने कहर मचा रखा है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी भारी बारिश से 23 मकान जमींदोंज हुए है, जबकि 108 को नुकसान पहुंचा है। अकेले शिमला शहर में 25 से ज्यादा घर असुरक्षित हो गए। इस वजह से 55 से ज्यादा परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। प्रदेशभर में भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और जमीन धंसने से इस मानसून में 2255 घर ध्वस्त हुए हैं, जबकि 9865 घरों को नुकसान पहुंचा है। कई परिवार बेघर हुए हैं, जबकि कई परिवार जान जोखिम में डालकर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों में रह रहे हैं।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 24, 2023