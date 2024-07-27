scorecardresearch
‘Will work hard to earn every vote...’ : Kamala Harris ने आधिकारिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की

कमला हैरिस, जो वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए कहा कि उनका अभियान लोगों की शक्ति से संचालित होगा।

Aryan Jakhar
Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 27, 2024 09:36 IST
Kamala Harris ने आधिकारिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की

कमला हैरिस ने हाल ही में 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के लिए अपनी उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, "आज, मैंने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करने वाले फॉर्म पर हस्ताक्षर किए। मैं हर वोट हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। और नवंबर में, हमारा जनशक्ति से संचालित अभियान जीत जाएगा।"

उम्मीदवारी की घोषणा

कमला हैरिस, जो वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए कहा कि उनका अभियान लोगों की शक्ति से संचालित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे सभी मतदाताओं के लिए कड़ी मेहनत करेंगी। यह घोषणा उनके राजनीतिक करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि वे अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं और अब राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हो गई हैं।

चुनावी रणनीति

हैरिस ने अपने अभियान को एक समावेशी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि वे युवा, महिलाएं और अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुंचने का प्रयास करेंगी। उनका मानना है कि अमेरिका की विविधता ही उसकी ताकत है और वे इसे अपने अभियान में प्रमुखता देंगी।

प्रमुख मुद्दे

कमला हैरिस ने अपने अभियान के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनमें शामिल हैं:

सामाजिक न्याय: हैरिस ने समाज में असमानता को समाप्त करने और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का वादा किया है।

स्वास्थ्य देखभाल: वे स्वास्थ्य देखभाल को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें मेडिकेयर फॉर ऑल का प्रस्ताव शामिल है।

जलवायु परिवर्तन: हैरिस ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को प्राथमिकता दी है और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है।

आर्थिक विकास: उन्होंने छोटे व्यवसायों के लिए सहायता बढ़ाने और रोजगार के अवसरों को सृजित करने का वादा किया है।

समर्थन और प्रतिक्रिया

कमला हैरिस की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद, उन्हें विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक समूहों से समर्थन प्राप्त हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी सार्वजनिक रूप से हैरिस का समर्थन किया है। ओबामा ने कहा कि वह और पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा हर संभव प्रयास करेंगे ताकि हैरिस नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव जीत सकें।

चुनावी चुनौतियाँ

हालांकि हैरिस के पास एक मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि है, लेकिन उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों में राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प शामिल हैं। इन दोनों नेताओं के पास मजबूत आधार और संसाधन हैं, जिससे हैरिस को अपनी स्थिति मजबूत करने में कठिनाई हो सकती है।

भविष्य की योजनाएँ

कमला हैरिस ने चुनावी अभियान के दौरान यह स्पष्ट किया है कि वे अमेरिका को एक ऐसा देश बनाना चाहती हैं जहां सभी के लिए समान अवसर हों। उनका लक्ष्य है कि वे एक ऐसा प्रशासन स्थापित करें जो सभी के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करे।

कमला हैरिस की राष्ट्रपति चुनावों के लिए उम्मीदवारी एक महत्वपूर्ण क्षण है, न केवल उनके लिए बल्कि पूरे अमेरिका के लिए। उनकी नीतियाँ और दृष्टिकोण आने वाले चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जैसे-जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती है, यह देखना दिलचस्प होगा कि वे अपने समर्थकों को कैसे प्रेरित करती हैं और अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ कैसे खड़ी होती हैं।हैरिस का यह कहना कि "मैं हर वोट हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी," उनके दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह चुनाव केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि यह अमेरिका के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ भी हो सकता है।

