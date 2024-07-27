Aditya Birla समूह ने ₹5000 करोड़ के ज्वेलरी व्यवसाय 'Indriya' का शुभारंभ किया

आदित्य बिड़ला समूह ने हाल ही में भारत के ₹6.7 लाख करोड़ के ज्वेलरी रिटेल बाजार में अपने नए ब्रांड 'इंद्रिया' का शुभारंभ किया है। यह कदम समूह के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एक नई और आकर्षक ज्वेलरी रेंज पेश करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

advertisement

आदित्य बिड़ला समूह का परिचय

आदित्य बिड़ला समूह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। यह समूह विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है, जिसमें धातु, सीमेंट, फैशन और रिटेल, वित्तीय सेवाएं, नवीकरणीय ऊर्जा, वस्त्र, रसायन, रियल एस्टेट आदि शामिल हैं। समूह का कुल राजस्व लगभग $62 बिलियन है और यह Fortune 500 की सूची में शामिल है।

Also Read: भारत में iPhone की कीमतों में भारी गिरावट: शुल्क कटौती के बाद Apple ने दिए बड़े डिस्काउंट!

'इंद्रिया' ब्रांड का शुभारंभ

आदित्य बिड़ला समूह ने 21 जुलाई 2024 को 'इंद्रिया' नामक ज्वेलरी ब्रांड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा, "हमने भारतीय उपभोक्ता की गतिशीलता पर दांव लगाया है। इंद्रिया के माध्यम से, हम एक ऐसा ब्रांड पेश कर रहे हैं जो न केवल सुंदरता को दर्शाता है बल्कि गुणवत्ता और विश्वसनीयता का भी प्रतीक है।"

'इंद्रिया' ब्रांड के तहत, समूह अगले कुछ वर्षों में ₹5,000 करोड़ का निवेश करेगा और अगले पांच वर्षों में देश के शीर्ष तीन राष्ट्रीय खिलाड़ियों में से एक बनने का लक्ष्य रखता है।

ज्वेलरी बाजार का विश्लेषण

भारत का ज्वेलरी बाजार वर्तमान में ₹6.7 लाख करोड़ का है और 2030 तक यह ₹11-13 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इस बाजार में अनौपचारिक से औपचारिक क्षेत्र में मूल्य स्थानांतरण, मजबूत ब्रांडों के प्रति उपभोक्ता की बढ़ती प्राथमिकता और सदा से चलता आ रहा शादी का बाजार जैसे कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

आदित्य बिड़ला समूह का मानना है कि इन कारकों के चलते ज्वेलरी क्षेत्र में भारी वृद्धि होने की संभावना है। इसलिए समूह ने इस क्षेत्र में प्रवेश करने का फैसला किया है।

'इंद्रिया' की विशेषताएँ

'इंद्रिया' ब्रांड के तहत, आदित्य बिड़ला समूह ने चार प्रमुख शहरों - दिल्ली, इंदौर, जयपुर में चार स्टोर खोले हैं। अगले छह महीनों में, समूह 10 से अधिक शहरों में विस्तार करने की योजना बना रहा है। ब्रांड की शुरुआत में, 'इंद्रिया' 15,000 क्यूरेटेड ज्वेलरी पीस के साथ 5,000 से अधिक विशेष डिज़ाइन पेश करेगा। नई कलेक्शन हर 45 दिनों में पेश की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को नवीनतम ट्रेंड्स के अनुसार ज्वेलरी खरीदने का अवसर मिलेगा।

advertisement

प्रतिस्पर्धा और भविष्य की संभावनाएँ

'इंद्रिया' ब्रांड टाटा समूह के स्वामित्व वाले तनिष्क और रिलायंस ज्वेलर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स, सेंको गोल्ड, जोयालुक्कास और मलबार गोल्ड जैसी प्रमुख ज्वेलरी कंपनियां भी इस बाजार में मौजूद हैं। बजट 2024 में सोने, चांदी और प्लैटिनम पर सीमा शुल्क में कटौती के बाद, 'इंद्रिया' ब्रांड के लिए बाजार में प्रवेश का यह उपयुक्त समय है। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को 15% से घटाकर 6% कर दिया गया है, जबकि प्लैटिनम पर शुल्क 6.5% कर दिया गया है। इन कटौतियों से ज्वेलरी की कीमतें कम होंगी, जिससे उपभोक्ताओं के लिए यह खरीदना आसान हो जाएगा। इससे 'इंद्रिया' ब्रांड को अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी।

उपभोक्ता की दृष्टि

उपभोक्ता इस नए ब्रांड का स्वागत कर रहे हैं। 'इंद्रिया' की ज्वेलरी न केवल सुंदरता में अद्वितीय है, बल्कि इसकी गुणवत्ता और डिज़ाइन भी ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। कई उपभोक्ता पहले से ही इस ब्रांड की ज्वेलरी खरीदने के लिए उत्सुक हैं, खासकर शादी के मौसम के चलते।

आदित्य बिड़ला समूह की रणनीति

कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि "हमारा लक्ष्य अगले पांच वर्षों में उपभोक्ता व्यवसायों से राजस्व को 25% तक बढ़ाना है।" उन्होंने यह भी कहा कि ज्वेलरी व्यवसाय में प्रवेश करना एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह अनौपचारिक से औपचारिक क्षेत्र में मूल्य स्थानांतरण के चलते एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है। आदित्य बिड़ला समूह का ज्वेलरी क्षेत्र में प्रवेश भारतीय उपभोक्ता बाजार में एक महत्वपूर्ण कदम है। 'इंद्रिया' ब्रांड के तहत, समूह ज्वेलरी उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करेगा और अगले कुछ वर्षों में देश भर में अपनी पहुंच बढ़ाएगा।

advertisement

बजट 2024 में सोने पर सीमा शुल्क में कटौती का यह कदम समूह के लिए एक अच्छा अवसर है। इससे ज्वेलरी की कीमतें कम होंगी और उपभोक्ताओं के लिए खरीदारी आसान हो जाएगी। आदित्य बिड़ला समूह का ज्वेलरी क्षेत्र में प्रवेश भारतीय बाजार में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह कंपनी के लिए एक नया अवसर है और उपभोक्ताओं के लिए भी एक नया विकल्प प्रदान करता है। 'इंद्रिया' ब्रांड की सफलता न केवल आदित्य बिड़ला समूह के लिए, बल्कि भारतीय ज्वेलरी बाजार के लिए भी एक नई दिशा दिखा सकती है।