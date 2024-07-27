भारत में iPhone की कीमतों में भारी गिरावट: शुल्क कटौती के बाद Apple ने दिए बड़े डिस्काउंट!

हाल ही में भारत में आईफोन की कीमतों में कमी ने उपभोक्ताओं और तकनीकी प्रेमियों के बीच हलचल मचा दी है। भारतीय सरकार द्वारा मोबाइल फोन पर आयात शुल्क में कटौती के बाद, एप्पल ने अपने आईफोन लाइनअप की कीमतों में कटौती की है। यह कदम न केवल एप्पल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह अपने उत्पादों को एक तेजी से बढ़ते बाजार में अधिक सुलभ बनाना चाहता है, बल्कि यह भारत में स्मार्टफोन उद्योग की बदलती गतिशीलता को भी उजागर करता है।

शुल्क में कटौती और इसका प्रभाव

21 जुलाई 2024 को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संघीय बजट की घोषणा की, जिसमें मोबाइल फोन पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी को 20% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव रखा गया। यह रणनीतिक निर्णय उपभोक्ताओं की पहुंच बढ़ाने और घरेलू निर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया है। इस घोषणा का तत्काल प्रभाव विभिन्न स्मार्टफोन निर्माताओं द्वारा कीमतों में कटौती की लहर के रूप में देखा गया, जिसमें एप्पल सबसे पहले था।

iPhone मॉडल में कीमतों में कमी

एप्पल ने आईफोन की कीमतों में ₹300 से लेकर ₹6,000 तक की कमी की है, जो मॉडल के अनुसार भिन्न है। सबसे अधिक कटौती आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स मॉडल में देखी गई है। उदाहरण के लिए, आईफोन 15 प्रो की कीमत अब ₹1,34,900 से घटकर ₹1,29,800 हो गई है, जो लगभग 3.7% की कमी है। इसी तरह, आईफोन 15 प्रो मैक्स की कीमत ₹1,59,900 से घटकर ₹1,54,000 हो गई है, जो लगभग 3.7% की कमी दर्शाता है।एंट्री-लेवल आईफोन SE की कीमत भी ₹2,300 कम होकर ₹47,600 हो गई है, जबकि स्थानीय रूप से निर्मित आईफोन 13, 14 और 15 की कीमतों में ₹300 की कमी आई है। ये बदलाव उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं, जो पहले उच्च कीमतों के कारण आईफोन खरीदने में हिचकिचा रहे थे।

मॉडल पुरानी कीमत (₹) नई कीमत (₹) कीमत में कमी (₹) आईफोन 15 प्रो (128GB) 1,34,900 1,29,800 5,100 आईफोन 15 प्रो मैक्स (256GB) 1,59,900 1,54,000 5,900 आईफोन SE (एंट्री-लेवल) 49,900 47,600 2,300 आईफोन 13 (128GB) 59,900 59,600 300



भारतीय बाजार में Apple का महत्व

भारत एप्पल के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बन गया है, जिसमें कंपनी ने 2023 में $8.7 बिलियन का राजस्व दर्ज किया, जो 42% की वृद्धि दर्शाता है। इस वृद्धि का श्रेय बढ़ती मध्यवर्गीय जनसंख्या, स्मार्टफोन की बढ़ती पैठ, और एप्पल की स्थानीय निर्माण रणनीति को दिया जा सकता है।2023 में, भारत में एप्पल के आईफोन शिपमेंट में 39% की वृद्धि हुई, जिससे यह कंपनी के लिए विश्व स्तर पर पांचवां सबसे बड़ा बाजार बन गया। हाल के मूल्य कटौती से एप्पल की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को और मजबूत करने की उम्मीद है, विशेषकर उन ब्रांडों के खिलाफ जो अधिक बजट-अनुकूल विकल्प प्रदान करते हैं।

स्थानीय निर्माण और इसके लाभ

एप्पल के द्वारा भारत में बेचे जाने वाले आईफोन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अब स्थानीय रूप से निर्मित है। रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 99% आईफोन जो भारत में बेचे जाते हैं, वे घरेलू स्तर पर असेंबल किए जाते हैं। यह स्थानीयकरण रणनीति न केवल एप्पल को आयात शुल्क के प्रभाव को कम करने में मदद करती है, बल्कि कंपनी को बाजार की मांग और उपभोक्ता प्राथमिकताओं के प्रति तेजी से प्रतिक्रिया देने की अनुमति भी देती है।सरकार की "मेक इन इंडिया" पहल के तहत, यह आयात शुल्क में कमी स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। एप्पल के लिए, यह रणनीति लागत को कम करने, आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को बढ़ाने, और अंततः उपभोक्ताओं को कम कीमतों के माध्यम से बचत प्रदान करने की अनुमति देती है।

उपभोक्ता प्रतिक्रियाएँ और बाजार के रुझान

इन कीमतों में कटौती का उपभोक्ताओं द्वारा स्वागत किया गया है, विशेषकर उन लोगों द्वारा जो नए मॉडल में अपग्रेड करने की सोच रहे थे। कई संभावित खरीदार पहले उच्च कीमतों के कारण हिचकिचा रहे थे। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं का आईफोन की ओर स्विच करने का एक बढ़ता हुआ रुझान है। जून तिमाही में, नए आईफोन खरीदारों में से 17% पूर्व एंड्रॉइड उपयोगकर्ता थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना है।

चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ

हालांकि कीमतों में कटौती का सकारात्मक स्वागत किया गया है, एप्पल को भारतीय बाजार में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्मार्टफोन का परिदृश्य अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक है, जिसमें कई ब्रांड विभिन्न मूल्य बिंदुओं पर उपकरणों की पेशकश कर रहे हैं। इसके अलावा, जबकि हाल की शुल्क कटौती ने आईफोनों को अधिक सुलभ बनाया है, वे अभी भी कई स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अपेक्षाकृत महंगे हैं।भविष्य में, एप्पल को अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करना जारी रखना होगा ताकि वह भारत में अपनी वृद्धि की गति बनाए रख सके। इसमें स्थानीय निर्माण में और निवेश, उपभोक्ताओं के लिए वित्तपोषण विकल्पों की खोज, और अपने उत्पादों के मूल्य प्रस्ताव को उजागर करने के लिए विपणन प्रयासों को बढ़ाना शामिल हो सकता है।

भारत में आईफोन की कीमतों में कटौती, जो सरकार की आयात शुल्क में कमी के बाद हुई है, एप्पल के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ₹300 से लेकर ₹6,000 तक की कीमतों में कमी उपभोक्ता मांग को बढ़ाने और भारतीय स्मार्टफोन बाजार में एप्पल की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को मजबूत करने की उम्मीद है।जैसे-जैसे एप्पल अपने स्थानीय निर्माण क्षमताओं का विस्तार करता है और उपभोक्ता प्राथमिकताओं के प्रति प्रतिक्रिया देता है, कंपनी भारत में प्रीमियम स्मार्टफोन की बढ़ती मांग का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। रणनीतिक मूल्य निर्धारण, स्थानीयकरण, और उपभोक्ता जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना इस गतिशील बाजार में एप्पल की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा।