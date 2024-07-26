scorecardresearch
Paris 2024 उद्घाटन समारोह को आप भी देख सकते है ऐसे

यह समारोह एक अनोखा होगा क्योंकि यह पहली बार एक स्टेडियम के बाहर होने जा रहा है और पेरिस के Seine नदी पर होगा। 

प्रतिष्ठा अग्निहोत्री (Pratishtha Agnihotri)
प्रतिष्ठा अग्निहोत्री (Pratishtha Agnihotri)
New Delhi,UPDATED: Jul 26, 2024 17:44 IST
Paris 2024 Olympics के उद्घाटन समारोह को देखने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। यह समारोह एक अनोखा होगा क्योंकि यह पहली बार एक स्टेडियम के बाहर होने जा रहा है और पेरिस के Seine नदी पर होगा। 

यहां देखें कि आप समारोह को कैसे देख सकते हैं:

टेलीविजन पर देखना

NBC: समारोह को NBC पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। कवरेज शाम 12 बजे ET से शुरू होगा और शाम 7:30 बजे ET पर एक एन्कोर ब्रॉडकास्ट होगी।

Sports18: भारत में समारोह को Sports18 1 SD और Sports18 1 HD टीवी चैनलों पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा।

स्ट्रीमिंग

Peacock: समारोह को Peacock पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। Peacock पर आप मल्टी-व्यू ऑप्शन्स का लाभ उठा सकते हैं, जिससे आप अपने देखने का अनुभव कुरता सकते हैं।

Jio Cinema: भारत में समारोह को Jio Cinema पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

अन्य विकल्प

Sling TV: यदि आपके पास केबल टीवी नहीं है, तो आप Sling TV का उपयोग कर सकते हैं। Sling TV पर आप समारोह को लाइव देख सकते हैं और 50 घंटे का क्लाउड-आधारित DVR स्पेस भी मिलता है।

पेरिस 2024 ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह को देखने के लिए ये विकल्प उपलब्ध हैं। आप अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म का चयन कर समारोह को लाइव देख सकते हैं।

