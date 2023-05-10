Karnataka में आज मतदान जारी, किसकी बनेगी सरकार

Karnataka में नई सरकार किसकी बनेगी? 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स आज 10 मई को इसका फैसला कर रहे हैं। 224 विधानसभा सीटों पर 2,615 प्रत्याशियों की किस्मत आज शाम EVM में कैद हो जाएगी। 13 मई को इन चुनावों के नतीजे आएंगे।

इस चुनाव में BJP, Congress और JDS के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इन चेहरों पर न केवल कर्नाटक, बल्कि पूरे देश की नजर है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पूर्व CM और निवर्तमान मुख्यमंत्री तक के नाम शामिल हैं। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशियों ने जहां खूब पसीना बहाया है, वहीं राजनीतिक पार्टियों ने भी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है।

दोपहर 12 बजे तक कर्नाटक में 21 प्रतिशत मतदान हुआ है। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। खुद PM ने कई रोड शो किए थे।

