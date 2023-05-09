scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsपरदेसGoogle के सीईओ सुंदर पिचाई से मिले अश्विनी वैष्णव

Google के सीईओ सुंदर पिचाई से मिले अश्विनी वैष्णव

IT और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित गूगल मुख्यालय में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से मुलाकात की। अश्विणी वैष्णव इस समय अमेरिका के दौर पर है और अमेरिकी कंपनियों के अधिकारियों से बात करके भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 9, 2023 18:33 IST
IT और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित गूगल मुख्यालय में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से मुलाकात की।
IT और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित गूगल मुख्यालय में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से मुलाकात की।

IT और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को America के California स्थित गूगल मुख्यालय में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से मुलाकात की। एक ट्वीट में वैष्णव ने कहा कि उन्होंने  'मेक इन इंडिया' के बारे में चर्चा की। ये मुलाकात  Google के मुख्यालय में हुई । खुद अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी। 

advertisement

Also Read: Pakistan में इमरान खान गिरफ्तार, समर्थक उबले 

अश्विणी वैष्णव इस समय अमेरिका के दौर पर है और अमेरिकी कंपनियों के अधिकारियों से बात करके भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं।इसी क्रम में वैष्णव गूगल के अलावा डेल, एचपी और बाकी टेक कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे।

Tweet कर खुद इसके बारे में जानकारी अश्विनी वैष्णव ने दी।
Tweet कर खुद इसके बारे में जानकारी अश्विनी वैष्णव ने दी।

भारत ने फिलहाल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को पीएलआई में शामिल कर रखा है। इसके तहत करीब 76,000 करोड़ का इनसेंटिव दिया जा रहा है। भारत सरकार चाहती है कि दुनिया भर की सेमीकंडक्टर कंपनियां भारत में निवेश करें।

Also Read: Indian Hotels रॉकेट क्यों बन गया? प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें? 

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 9, 2023