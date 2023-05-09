Google के सीईओ सुंदर पिचाई से मिले अश्विनी वैष्णव
IT और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित गूगल मुख्यालय में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से मुलाकात की। अश्विणी वैष्णव इस समय अमेरिका के दौर पर है और अमेरिकी कंपनियों के अधिकारियों से बात करके भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं।
IT और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को America के California स्थित गूगल मुख्यालय में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से मुलाकात की। एक ट्वीट में वैष्णव ने कहा कि उन्होंने 'मेक इन इंडिया' के बारे में चर्चा की। ये मुलाकात Google के मुख्यालय में हुई । खुद अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी।
Also Read: Pakistan में इमरान खान गिरफ्तार, समर्थक उबले
अश्विणी वैष्णव इस समय अमेरिका के दौर पर है और अमेरिकी कंपनियों के अधिकारियों से बात करके भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं।इसी क्रम में वैष्णव गूगल के अलावा डेल, एचपी और बाकी टेक कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे।
भारत ने फिलहाल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को पीएलआई में शामिल कर रखा है। इसके तहत करीब 76,000 करोड़ का इनसेंटिव दिया जा रहा है। भारत सरकार चाहती है कि दुनिया भर की सेमीकंडक्टर कंपनियां भारत में निवेश करें।
Also Read: Indian Hotels रॉकेट क्यों बन गया? प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें?