scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारIndian Hotels रॉकेट क्यों बन गया? प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें?

Indian Hotels रॉकेट क्यों बन गया? प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें?

Indian Hotel's के शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। पिछले छह सत्रों में स्टॉक 11% की तेजी देखने को मिली है। कोविड खत्म होने के बाद इस स्टॉक में तेजी आई थी और इसके बाद ये रॉकेट बन गया है। कंपनी ने मार्च 2023 की तिमाही में बिक्री में 86.39% की वृद्धि के साथ 1625.43 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 9, 2023 15:12 IST
Indian Hotel's के शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं।
Indian Hotel's के शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं।

Indian Hotel के शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। आज शुरूआती कारोबारी सत्र में ये स्टॉक 377.8 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गया। पिछले छह सत्रों में स्टॉक 11% की तेजी देखने को मिली है। ये स्टॉक एक तरह मल्टीबैगल बन गया है। इस साल ये 18 प्रतिशत बढ़ा है और पिछले एक साल में 57.66% बढ़ा है। कोविड खत्म होने के बाद इस स्टॉक में तेजी आई थी और इसके बाद ये रॉकेट बन गया है। 

advertisement

Also Read: Share Bazaar में किस स्टॉक में कब निवेश करना है?

कंपनी ने मार्च 2023 की तिमाही में बिक्री में 86.39% की वृद्धि के साथ 1625.43 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की। कंपनी का शुद्ध लाभ 342.47% बढ़कर 328.27 करोड़ रुपये हो गया है। मार्च तिमाही में EBITDA 236.83% बढ़कर 535.49 करोड़ रुपये हो गया है। नतीजों के ऐलान के बाद मोतीलाल ओसवाल ने इंडियन होटल्स के शेयर का टारगेट 420 रुपए रखा है।  

Also Read: Share Bazaar में किस स्टॉक में कब निवेश करना है?

Indian Hotel में पिछले छह सत्रों में स्टॉक 11% की तेजी देखने को मिली है।
Indian Hotel में पिछले छह सत्रों में स्टॉक 11% की तेजी देखने को मिली है।

 BNP Paribas द्वारा शेयरखान में डीवीपी फंडामेंटल रिसर्च कौस्तुभ पावस्कर ने कहा कि हम स्टॉक पर अपनी खरीद की सिफारिश को बनाए रखते हैं और इसका टारगेट 425 रुपये रखा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 9, 2023