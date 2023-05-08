scorecardresearch
Share Bazaar में किस स्टॉक में कब निवेश करना है?

Share Bazaar में किस स्टॉक में कब निवेश करना है?

कंपनी के रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी और दूसरे फंडामेंटल्स ट्रिगर्स के चलते ब्रोकरेज फर्म शेयर पर बुलिश हो रहे है। कंपनी मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। इसके बाद ब्रोकरेज हाउसेज ने शेयर पर खरीदारी की रेटिंग दी। आइये जानते किस ब्रोकरेज फर्म ने क्या टारगेट दिए हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 8, 2023 18:18 IST
Paytm के चौथे क्वार्टर के रिजल्ट्स
Paytm के चौथे क्वार्टर के रिजल्ट्स

शेयर बाजार में किस स्टॉक में कब निवेश करना है और कब उस स्टॉक से मुनाफा कमाकर बाहर निकलना है,ये आपकी टाइमिंग पर काफी मैटर करता है। लिस्टिंग के बाद से लगातार जिस शेयर में भारी गिरावट देखी जा रही थी, उसके शेयर में अब अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। ऊपर अब तो ब्रोकेज फर्म्स भी इस स्टॉक को लेकर एक के बाद एक नए टारगेट्स दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दिग्गज फिनटेक कंपनी Paytm की, जिसकी पैरेंट कंपनी है One97 CommunicationsPaytm के चौथे क्वार्टर के रिजल्ट्स आने के बाद ब्रोकरेज फर्म इस स्टॉक को खरीदने की सलाह दे रहे हैं, ऊपर से शानदार रिटर्न का भी भरोसा जता रहे हैं।  

मार्च तिमाही के शानदार नतीजे के बाद से पेटीएम के शेयर में शानदार तेजी है।
मार्च तिमाही के शानदार नतीजे के बाद से पेटीएम के शेयर में शानदार तेजी है।

सबसे पहले बात करते हैं Paytm के चौथे क्वार्टर के रिजल्ट्स की। मार्च तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट लॉस 168 करोड़ रुपये रह गया है। एक साल पहले कंपनी का घाटा 761 करोड़ रुपये और पिछली तिमाही में 392 करोड़ रुपये था। मार्च तिमाही में कंपनी के ऑपरेशंस से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 52% बढ़कर 2,335 करोड़ रुपये रह गया। ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू यानि GMV, हायर मर्चेंट सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू और लोन डिस्ट्रीब्यूशन में बढ़ोतरी से कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ आई है। जिस तरह से कंपनी का घाटा कम हो रहा है, उससे माना जा रहा है कि अगली कुछ तिमाहियों में कंपनी ब्रेक-ईवन की स्थिति में पहुंच सकती है। 

कंपनी के रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी और दूसरे फंडामेंटल्स ट्रिगर्स के चलते यर ब्रोकरेज फर्म शेय़र बुलिश हो रहे है। कंपनी मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। इसके बाद ब्रोकरेज हाउसेज ने शेयर पर खरीदारी की रेटिंग दी। आइये जानते किस ब्रोकरेज फर्म ने क्या टारगेट दिए हैं। 

क्वार्टर के रिजल्ट से रिटर्न का भरोसा
Paytm क्वार्टर के रिजल्ट्स से रिटर्न का भरोसा

सबसे पहले बात कर लेते हैं CLSA की Paytm के शेयर पर CLSA ने खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है। शेयर पर 850 रुपए का अपसाइड टारगेट दिया है। 
वहीं मॉर्गन स्टैनली ने पेटीएम पर Equal weight की राय दी है और  शेयर पर 695 रुपए का टारगेट दिया है। वहीं JP Morgan की बात करें तो शेयर पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और 950 रुपए का अपसाइड टारगेट दिया है। ग्लोबल ब्रोकरेज सिटी ने पेटीएम के शेयर पर खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है और साथ ही शेयर टारगेट को बढ़ाकर 1144 रुपए कर दी है। पेटीएम के शेयर पर ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस मैक्वायरी ने आउटपरफॉर्म की रेटिंग दी है. साथ ही शेयर पर 800 रुपए का अपसाइड टारगेट दिया है। 

मार्च तिमाही के शानदार नतीजे के बाद से पेटीएम के शेयर में शानदार तेजी है। शेयर 5% से ऊपर उछल चुका है। ब्रोकरेज भी इस शेयर को लेकर काफी उत्साहित हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में शेयर की चाल क्या रहती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 8, 2023