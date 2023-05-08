Share Bazaar में किस स्टॉक में कब निवेश करना है?

शेयर बाजार में किस स्टॉक में कब निवेश करना है और कब उस स्टॉक से मुनाफा कमाकर बाहर निकलना है,ये आपकी टाइमिंग पर काफी मैटर करता है। लिस्टिंग के बाद से लगातार जिस शेयर में भारी गिरावट देखी जा रही थी, उसके शेयर में अब अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। ऊपर अब तो ब्रोकेज फर्म्स भी इस स्टॉक को लेकर एक के बाद एक नए टारगेट्स दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दिग्गज फिनटेक कंपनी Paytm की, जिसकी पैरेंट कंपनी है One97 Communications, Paytm के चौथे क्वार्टर के रिजल्ट्स आने के बाद ब्रोकरेज फर्म इस स्टॉक को खरीदने की सलाह दे रहे हैं, ऊपर से शानदार रिटर्न का भी भरोसा जता रहे हैं।

advertisement

मार्च तिमाही के शानदार नतीजे के बाद से पेटीएम के शेयर में शानदार तेजी है।

सबसे पहले बात करते हैं Paytm के चौथे क्वार्टर के रिजल्ट्स की। मार्च तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट लॉस 168 करोड़ रुपये रह गया है। एक साल पहले कंपनी का घाटा 761 करोड़ रुपये और पिछली तिमाही में 392 करोड़ रुपये था। मार्च तिमाही में कंपनी के ऑपरेशंस से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 52% बढ़कर 2,335 करोड़ रुपये रह गया। ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू यानि GMV, हायर मर्चेंट सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू और लोन डिस्ट्रीब्यूशन में बढ़ोतरी से कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ आई है। जिस तरह से कंपनी का घाटा कम हो रहा है, उससे माना जा रहा है कि अगली कुछ तिमाहियों में कंपनी ब्रेक-ईवन की स्थिति में पहुंच सकती है।

Also Read: RR Kables का आएगा आईपीओ

कंपनी के रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी और दूसरे फंडामेंटल्स ट्रिगर्स के चलते यर ब्रोकरेज फर्म शेय़र बुलिश हो रहे है। कंपनी मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। इसके बाद ब्रोकरेज हाउसेज ने शेयर पर खरीदारी की रेटिंग दी। आइये जानते किस ब्रोकरेज फर्म ने क्या टारगेट दिए हैं।

Paytm क्वार्टर के रिजल्ट्स से रिटर्न का भरोसा

सबसे पहले बात कर लेते हैं CLSA की Paytm के शेयर पर CLSA ने खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है। शेयर पर 850 रुपए का अपसाइड टारगेट दिया है।

वहीं मॉर्गन स्टैनली ने पेटीएम पर Equal weight की राय दी है और शेयर पर 695 रुपए का टारगेट दिया है। वहीं JP Morgan की बात करें तो शेयर पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और 950 रुपए का अपसाइड टारगेट दिया है। ग्लोबल ब्रोकरेज सिटी ने पेटीएम के शेयर पर खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है और साथ ही शेयर टारगेट को बढ़ाकर 1144 रुपए कर दी है। पेटीएम के शेयर पर ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस मैक्वायरी ने आउटपरफॉर्म की रेटिंग दी है. साथ ही शेयर पर 800 रुपए का अपसाइड टारगेट दिया है।

advertisement

Also Read: Jhunjhunwala का ये फेवरेट स्टॉक कराएगा शानदार कमाई!

मार्च तिमाही के शानदार नतीजे के बाद से पेटीएम के शेयर में शानदार तेजी है। शेयर 5% से ऊपर उछल चुका है। ब्रोकरेज भी इस शेयर को लेकर काफी उत्साहित हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में शेयर की चाल क्या रहती है।