RR Kables का आएगा आईपीओ

वायर और केबल बनाने वाली भारतीय कंपनी RR Kables अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ये कंपनी भारत की पांचवी सबसे बड़ी ब्रॉंडेड केबल और वायर बनाने वाली कंपनी है। कंपनी का कहना है कि वो इस आईपीओ के जरिए अपने कर्ज को कम करेगी।

हालांकि अपने दस्तावेज में कंपनी ने ये नहीं बताया है कितने प्रतिशत अपनी हिस्सेदारी को कम करने जा रही है।

इस कंपनी में TPG Asia VII SF Pte Ltd की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत है। TPG Asia VII SF Pte Ltd एक अमेरिकी कंपनी है। इस कंपनी का मुख्यतौर पर कारोबार वायर और केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग है।