Newsशेयर बाज़ारRR Kables का आएगा आईपीओ

RR Kables का आएगा आईपीओ

RR Kables अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ये कंपनी भारत की पांचवी सबसे बड़ी ब्रॉंडेड केबल और वायर बनाने वाली कंपनी है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 8, 2023 13:58 IST
वायर और केबल बनाने वाली भारतीय कंपनी RR Kables अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ये कंपनी भारत की पांचवी सबसे बड़ी ब्रॉंडेड केबल और वायर बनाने वाली कंपनी है। कंपनी का कहना है कि वो इस आईपीओ के जरिए अपने कर्ज को कम करेगी।

हालांकि अपने दस्तावेज में कंपनी ने ये नहीं बताया है कितने प्रतिशत अपनी हिस्सेदारी को कम करने जा रही है।
इस कंपनी में  TPG Asia VII SF Pte Ltd की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत है। TPG Asia VII SF Pte Ltd एक अमेरिकी कंपनी है। इस कंपनी का मुख्यतौर पर कारोबार वायर और केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
