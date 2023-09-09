G20 समिट का भव्य आयोजन देख भड़के Pakistan

G20 समिट के भव्य आयोजन से पाकिस्तानी नेता और जनता भड़की हुई है। कोई अपनी सरकार को कोस रहा है तो कोई भारत से चिढ़ रहा है। पाकिस्तान ने बीते दिनों भारत में हो रहे जी20 समिट को लेकर कहा था कि दिल्ली में हो रहे इस कार्यक्रम से उसे कोई मतलब नहीं है। हालांकि वैश्विक स्तर पर अब भारत की ताकत देखकर पाकिस्तानी के लोग जी20 समिट को लेकर अपनी सरकार को खूब कोस रहे हैं। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल के एंकर ने जब वहां जी20 को लेकर सवाल पूछे तो लोग अपनी ही सरकार पर भड़क गए और जमकर खरी खोटी सुनाई।

भारत में हो रहे जी20 समिट को लेकर एक पाकिस्तानी नागिरक ने कहा कि जिस तरह से इंडिया आगे जा रहा है आने वाले दिनों में वो बहुत आगे जाएगा और उसका प्रोडक्शन रेट चीन से भी ज्यादा हो जाएगा। एक शख्स ने कहा कि बांग्लादेश एटमी ताकत नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें जी20 समिट में बुलाया गया, हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि एटमी ताकत होने के बाद भी हमें किसी ने पूछा तक नहीं। एक बुजुर्ग ने कहा कि पाकिस्तान गलती से आजाद हो गया, जो लोग उस वक्त बंटवारे का विरोध कर रहे थे वो लोग सही थे। ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। एक कश्मीरी (POK) शख्स ने कहा कि भारत हमसे बहुत आगे है, भारत वाले कश्मीर में हमसे ज्यादा लोगों को सुविधाएं हैं, उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है।

वहीं एक अन्य शख्स ने कहा कि मैंने मोदी का इंटरव्यू देखा था जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में किससे बात की जाए, चीफ, जस्टिस से बात करें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करें या प्रधानमंत्री से बात करें, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे पास नेतृत्व नहीं है। वहीं एक अन्य शख्स ने कहा कि भारत से पाकिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं है। वो चांद पर चले गए हैं और हमारे झगड़े खत्म नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारे देश के हीरो को जीरो बना देंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा।

