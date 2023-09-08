'जय सियाराम' के साथ मोदी कैबिनेट के मंत्री ने किया ब्रिटेन के पीएम Rishi Sunak स्वागत

scorecardresearch
पिछले साल अक्टूबर में पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक की ये पहली भारत यात्रा है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 8, 2023 19:35 IST
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री Rishi Sunak G-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 8 सितंबर को दिल्ली पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी Akshata Murty भी आई हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री Ashwini Kumar Choubey ने एयरपोर्ट पर ऋषि सुनक और उनकी पत्नी का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान 'जय सियाराम' कहकर ऋषि सुनक का अभिवादन किया। अश्विनी कुमार चौबे के मीडिया सलाहकार पंकज मिश्रा ने बताया कि स्वागत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को उनके पूर्वजों की धरती पर अभिनंदन करते हुए 'जय सियाराम' से अभिवादन किया है।

उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्री चौबे ने बताया कि वे बिहार के बक्सर से सांसद हैं। बक्सर आध्यात्मिक रूप से प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध नगर है, जहां भगवान श्रीराम और उनके भाई लक्ष्मण ने गुरु महर्षि विश्वामित्र से शिक्षा दीक्षा ली थी और ताड़का वध किया था। प्रधानमंत्री सुनक ने भारत की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक गाथा को उत्साह से सुना। पंकज मिश्रा ने बताया कि ऋषि सुनक काफी उत्साहित दिखे। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति को भारत के दामाद और बेटी के रूप में भी स्वागत किया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की धरती आपकी पूर्वजों की धरती है, आपके यहां आने से सभी काफी उत्साहित हैं। केंद्रीय मंत्री चौबे ने अयोध्या, बक्सर सहित मां जानकी के जन्म स्थान सीतामढ़ी और बांका के मंदार पर्वत की आध्यात्मिक संस्कृति से भी प्रधानमंत्री सुनक और उनकी पत्नी को अवगत कराया। अश्विनी कुमार चौबे ने प्रधानमंत्री को रुद्राक्ष, श्रीमद्भागवत गीता व हनुमान चालीसा भी भेंट की है। ऋषि सुनक और उनकी पत्नी के स्वागत में डांसरों के ग्रुप ने पारंपरिक भारतीय नृत्य पेश किया। पिछले साल अक्टूबर में पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक की ये पहली भारत यात्रा है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे।

