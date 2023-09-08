Mauritius के प्रधानमंत्री से मिले PM Modi, द्विपक्षीय वार्ता हुई शुरू
जी 20 की बैठक इंडोनेशिया में हुई थी। G20 समिट से पहले आज मॉरीशस के प्रधानमंत्री और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो गई है। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
Delhi में 9 और 10 सितंबर को G20 बैठक के लिए राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के पहुंच चुके हैं। जी20 मीटिंग से पहले पीएम नरेंद्र मोदी के साथ महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। जी20 बैठक के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी20 बैठक से पहले पीएम मोदी ने एक आर्टिकल में बताया कि इसका मकसद क्या है। जी20 बैठक के बारे में कहा कि हमें अब संगठनों में बहुपक्षवाद की अवधारणा पर काम करना होगा।
हमें ग्लोबल साउथ से जुड़े देशों के विकास के बारे में भी सोचना होगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना में भरोसा करते हैं जिसमें भाषा कोई बाधा नहीं है। हम एक परिवार की तरह है जिसमें एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ना होगा। बता दें कि जी20 बैठक के मद्देनजर दिल्ली और एनसीआर में लोगों को किसी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं।