NewsपरदेसG20 मेहमानों का स्वागत करेगी AI एंकर, गीता टूल से मिलेगा हर सवाल का जवाब, मेहमनों के लिए खास तैयारी

G20 मेहमानों का स्वागत करेगी AI एंकर, गीता टूल से मिलेगा हर सवाल का जवाब, मेहमनों के लिए खास तैयारी

ये एंकर विदेशी मेहमानों का स्वागत करेगी। इसमें एडवांस वॉयस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी है, जो रियल एंकर वाली फील देती है। होलोबॉक्स में फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, यानी अगर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन होलोबॉक्स के सामने खड़े होते हैं, तो एंकर उन्हें पहचान लेगी।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 8, 2023 16:49 IST
G-20 की सुरक्षा के लिए जिस स्तर पर तैयारी की गई है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। देश की राजधानी New Delhi में 9 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष और 100 से ज्यादा वीवीआईपी मेहमान होंगे और वो भी तीन दिनों के लिए, ऐसे में सरकार ने सुरक्षा के लिए चाक चौबंद बंदबस्त किए हैं। होटल के अंदर जिन हथियारों का इस्तेमाल जवान कर रहे हैं, उनकी गोलियां जमा करके रखी गई हैं। इसके अलावा अत्याधुनिक हथियार, आपातकाल के लिए दवा और मेडिकल सप्लाई, स्मोक ग्रेनेड, बैकअप के लिए हथियार समेत वायरलेस सेट बंद न हों, इसलिए उनके चार्जर जैसी चीजों का स्टॉक रखा गया है। केंद्रीय मंत्रियों को इनके स्वागत की जिम्मेदारी दी गई है। समिट के वेन्यू भारत मंडपम में वर्ल्ड लीडर्स को भारत का इतिहास, लोकतांत्रिक परंपरा के साथ डिजिटल ग्रोथ दिखाई जाएगी।

Also Read: G20 में शामिल कौन-कौन से मेहमान होंगे शामिल, कौन होगा स्वागतकर्ता, आइये जानते है

इसके लिए भारत मंडपम के रिसेप्शन के पास एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें AI जैसी हाई एंड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। G20 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे ही भारत मंडपम में एंट्री लेंगे, सबसे पहले AI एंकर भारतीय अंदाज में उनका स्वागत करेगी। आगे बढ़ते ही एक दीवार दिखती है। इसे ‘भारत: वॉल ऑफ डेमोक्रेसी’ नाम दिया गया है। प्रदर्शनी के दूसरे हिस्से में डिजिटल इंडिया एक्सपीरिएंस जोन और तीसरे हिस्से में गीता AI है। वॉल ऑफ डेमोक्रेसी में विदेशी मेहमान भारत का 5 हजार साल का लोकतांत्रिक इतिहास देखेंगे। ये दीवार 26 स्क्रीन पैनल से मिलकर बनी है। इन 26 पैनल में अलग-अलग समय की कहानियां हैं। इनमें भारत-मदर ऑफ डेमोक्रेसी, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, रामायण, महाभारत, महाजनपद और गणतंत्र, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कौटिल्य और अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज, सम्राट अशोक, फाह्यान, पाल साम्राज्य के खलीमपुर ताम्रपत्र, श्रेणीसंघ, तमिलनाडु का प्राचीन शहर उथीरामेरुर, लोकतंत्र का दार्शनिक आधार, कृष्णदेव राय, अकबर, छत्रपति शिवाजी, स्थानीय स्वशासन, भारतीय संविधान, आधुनिक भारत में चुनाव शामिल हैं। हर पैनल में डायरेक्शन ऑडियो लगाए गए हैं। इसमें प्ले होने वाला ऑडियो सिर्फ पैनल के सामने खड़े शख्स को ही सुनाई देगा।

अगर आप पैनल की सीध में नहीं हैं, तो ऑडियो सुनाई नहीं देगा। प्रदर्शनी में मिलने वाली जानकारियां 16 भाषाओं में सुनी जा सकती हैं। ये पैनल फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से जान लेते हैं कि व्यक्ति किस भाषा को समझता होगा, फिर उसी भाषा में जानकारी देते हैं। टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग कंपनी टेगबिन ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। इससे हम दुनिया को भारत की लोकतांत्रिक परंपरा के बारे में बता पाएंगे। इसके बाद हमने ये एग्जिबिशन तैयार की है। एग्जिबिशन की एंट्री पर AI होलोबॉक्स रखा है। इस होलोबॉक्स में AI एंकर दिखती है। ये एंकर विदेशी मेहमानों का स्वागत करेगी। इसमें एडवांस वॉयस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी है, जो रियल एंकर वाली फील देती है। होलोबॉक्स में फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, यानी अगर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन होलोबॉक्स के सामने खड़े होते हैं, तो एंकर उन्हें पहचान लेगी। फिर उनसे उन्हीं की भाषा में बात भी करेगी। प्रदर्शनी में ये दिखाया गया है कि भारत ने बीते कुछ साल में टेक्नोलॉजी फील्ड में क्या-क्या हासिल किया है।

Also Read: G20 Summit के लिए चप्पे-चप्पे पर कमांडर तैनात, AI का भी इस्तेमाल

डिजिटल इंडिया एग्जिबिशन में तीन चीजों पर फोकस है- ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ गवर्नेंस। प्रदर्शनी में भारत सरकार की ओर से डेवलप 7 टूल दिखाए गए हैं। इनमें आधार, डिजिलॉकर, ई-संजीवनी, भाषिणी, UPI, DIKSHA और ONDC शामिल हैं। प्रदर्शनी के आखिर में एक कियोस्क पर गीता AI को रखा गया है। यहां जिंदगी की उलझनों से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। सवाल के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल गीता की शिक्षा का सहारा लेकर जवाब देता है। गीता के जिस श्लोक से उसने जवाब लिया है, उसके बारे में भी बताता है। 9 और 10 सितंबर को G20 समिट होगी। इसी दिन 'म्यूजिकल जर्नी ऑफ इंडिया' का कार्यक्रम होगा। इसमें देशभर से आए 78 कलाकार परफॉर्म करेंगे। पहला कार्यक्रम शाम 6 से 7 बजे तक होगा। इसके बाद 7 से 8 बजे तक भारत वाद्य दर्शनम कार्यक्रम होगा। यहीं ट्रेडिशनल भक्ति संगीत का भी कार्यक्रम होगा।

