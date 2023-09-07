G20 Summit के लिए चप्पे-चप्पे पर कमांडर तैनात, AI का भी इस्तेमाल

G-20 की सुरक्षा के लिए जिस स्तर पर तैयारी की गई है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। देश की राजधानी New Delhi में 9 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष और 100 से ज्यादा वीवीआईपी मेहमान होंगे और वो भी तीन दिनों के लिए, ऐसे में सरकार ने सुरक्षा के लिए चाक चौबंद बंदबस्त किए हैं। होटल के अंदर जिन हथियारों का इस्तेमाल जवान कर रहे हैं, उनकी गोलियां जमा करके रखी गई हैं। इसके अलावा अत्याधुनिक हथियार, आपातकाल के लिए दवा और मेडिकल सप्लाई, स्मोक ग्रेनेड, बैकअप के लिए हथियार समेत वायरलेस सेट बंद न हों, इसलिए उनके चार्जर जैसी चीजों का स्टॉक रखा गया है।

G20 की सुरक्षा की तैयारी पिछले काफी वक्त से शुरू है। सुरक्षा तैयारियों के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति समेत दूसरे देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के प्रोटोकॉल को भी ध्यान में रखा गया है। इस दौरान एक मीटिंग में यह तय किया गया कि अगर दुर्भाग्य से कोई आतंकी संगठन अपने नापाक इरादों में थोड़ा बहुत सफलता पा लेता है और किसी घटना को अंजाम देता है तो उसे दौरान सुरक्षाकर्मियों के हथियार या फिर किसी भी चीज की सप्लाई चेन में रुकावट नहीं आनी चाहिए। एजेंसियां साइबर अटैक को लेकर के भी पूरी तरह से सतर्क हैं। एक्सपर्ट की एक टीम लगातार ऐसे खतरों पर नजर बनाकर रखे हुए है। खासतौर से उन होटल्स में साइबर एक्सपर्ट की टीम नजर बना कर रखी हुई है जहां पर विदेशी मेहमानों को ठहराया गया है।

सुरक्षा में नई अत्याधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। खासतौर से होटल में और सीसीटीवी कैमरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि संदिग्धों की पहचान तुरंत की जा सके। होटल में जो स्टाफ वीवीआईपी मेहमानों की देखभाल करेगा, उनकी कई बार वेरिफिकेशन की जा चुकी है। जिन होटल में वीवीआईपी मेहमानों को रखा गया है, वहां पर हर फ्लोर के लिए अलग स्टाफ है। यहां तक कि जो कार्ड उन्हें दिए गए हैं, वो जी-20 के लिए विशेष तौर पर बनाए गए हैं। कोई भी स्टाफ अपनी मर्जी से ना तो घूम पाएगा और न हीं एक से दूसरे फ्लोर पर जा पाएगा।

