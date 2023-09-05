G-20 Traffic Advisory: Delhi-NCR के कौन-से रूट्स बंद, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन कैसे जाएं?

भारत 09 और 10 सितंबर, 2023 को 18वें G-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मलेन के कारण Delhi जाने के लिए कई रूट्स पूरी तरह से और आंशिक तौर पर बंद रहेंगे। ये सम्मेलन नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान यानी भारत मंडपम में होगा। इस कार्यक्रम में सदस्य देशों के प्रमुख शामिल होंगे। इस दौरान सुरक्षा और जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए Delhi-NCR के इलाकों में ट्रैफिक को लेकर कुछ नए नियम लागू रहेंगे। इसका खास असर नई दिल्ली जिले और इसके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। हालांकि, ट्रैफिक डायवर्जन से जुड़ी गाइडलाइंस और एडवाइजरी जारी की गई है।

आइये अब हम आपको बताते हैं कि आपको किन रूट्स से बचकर निकलना चाहिए

नियंत्रित जोन- I

नई दिल्ली जिले का संपूर्ण क्षेत्र 08.09.2023 को 0500 बजे से 10.09.2023 को 23: 59 बजे तक "नियंत्रित जोन- I” माना जाएगा। हालांकि, यहां रहने वाले लोग, अधिकृत वाहन और आपातकालीन वाहनों को नई दिल्ली जिले के सड़क नेटवर्क पर यात्रा करने की अनुमति होगी। 08.09.2023 को सुबह 05.00 बजे से 10.09.2023 के 23.59 बजे तक रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग) के अंदर का पूरा क्षेत्र "विनियमित क्षेत्र" माना जाएगा। केवल स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहन, आपातकालीन वाहन, हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों के वाहन को रिंग रोड से आगे नई दिल्ली जिले की तरफ जाने वाले रास्तों पर जाने की इजाजत होगी।

नियंत्रित जोन- II

इसके अलावा, निम्नलिखित सड़कों और जंक्शनों को 10 सितंबर की रात 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक "नियंत्रित क्षेत्र- II" माना जाएगा। डब्ल्यू-प्वाइंट, ए-प्वाइंट, डीडीयू मार्ग, विकास मार्ग (नोएडा लिंक रोड-पुस्ता रोड तक), बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (राजघाट से गुरु नानक चौक तक), चमन लाल मार्ग (गुरु नानक चौक से तुर्कमान गेट तक), आसफ अली रोड (तुर्कमान गेट से बीएसजेड मार्ग तक), महाराजा रणजीत सिंह मार्ग (बाराखंभा-टॉल्स्टॉय क्रॉसिंग से चमन लाल मार्ग पर गुरु नानक चौक तक), महात्मा गांधी मार्ग (दिल्ली से)-मेरठ एक्सप्रेसवे टी-प्वाइंट से कश्मीरी गेट), आईपी फ्लाईओवर, शांति वन चौक, हनुमान सेतु, आईएसबीटी कश्मीरी गेट और सलीमगढ़ बाईपास।

इसके अलावा इन सड़कों और जंक्शनों पर 10.09.2023 को प्रातः 05:00 बजे से दोपहर 13:00 बजे तक "नियंत्रित क्षेत्र- II" माना जाएगा.

अजमेरी गेट की ओर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन,

श्यामा प्रसाद मुखर्जी (एसपीएम) रोड की ओर से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन

गीता कॉलोनी की ओर से शांति वन चौक

विकास मार्ग की ओर से आईटीओ

जवाहर लाल नेहरू (जेएलएन) मार्ग की ओर से राजघाट चौक

मिंटो रोड की ओर से गुरु नानक चौक.

यात्री इन रास्तों का कर सकते हैं इस्तेमाल।

यात्रियों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की यात्रा के लिए अपने निजी वाहनों, ऑटो-रिक्शा, टैक्सियों का उपयोग करने की अनुमति होगी। हालांकि, यात्रियों को यात्रा का टिकट और जरूरी दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं। वहीं, ट्रैफिक पुलिस ने पर्याप्त समय लेकर चलने की सलाह दी है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने मेट्रो से यात्रा करने की सलाह दी है।

एयरपोर्ट कैसे जाएं?

एयरपोर्ट जाना है तो इस बात का रखें ख्याल हवाईअड्डे की यात्रा के लिए भी निजी वाहनों, ऑटो-रिक्शा और टैक्सियों के उपयोग की अनुमति है लेकिन इसके लिए भी समय ज्यादा लेकर चलें और मेट्रो से यात्रा को प्राथमिकता दें। वहीं, आपको यात्रा का टिकट दिखाकर ही जाने की अनुमति मिल सकती है।