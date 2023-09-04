दिल्ली में क्या-क्या रहेगा बंद, पुलिस ने क्या दी सफाई, पढ़िए

रविवार को, दिल्ली पुलिस ने कहा की कि 9 सितंबर से 10 सितंबर तक होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली में लॉकडॉउन नहीं लगेगा।इससे पहले सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाह फैल रही थी कि 9 सितंबर से दिल्ली में लॉकडाउन लगने वाला है। दिल्ली पुलिस ने एक्स पर लिखा कि बिल्कुल भी घबराएं नहीं! कोई लॉकडाउन नहीं है।

शुक्रवार को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 48 को छोड़कर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के अधिकार क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र प्रभावित नहीं होंगे। आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी, जिनमें मेडिकल दुकानें, दूध बूथ, किराना स्टोर और सब्जी/फल की दुकानें शामिल हैं।

हाउसकीपिंग, कचरा प्रबंधन, होटल और इसी तरह की सेवाओं में उपयोग किए जाने वाले वाहनों के संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

शिखर सम्मेलन के दौरान 9 सितंबर को सुबह 5 बजे से 10 सितंबर को रात 11:59 बजे तक वाणिज्यिक वाहनों को नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल स्थानीय लोगों और क्षेत्र में पुष्टि किए गए होटल आरक्षण वाले आगंतुकों को वाणिज्यिक वाहनों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।