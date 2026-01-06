scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारटाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर 4% टूटे, इस खबर के बाद धड़ाम हुआ स्टॉक - Details

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर 4% टूटे, इस खबर के बाद धड़ाम हुआ स्टॉक - Details

मंगलवार को Tata Motors Passenger Vehicles Ltd (TMPV) के शेयरों में तेज गिरावट दर्ज की गई। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक करीब 4 फीसदी टूट गया।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 6, 2026 11:24 IST

मंगलवार को Tata Motors Passenger Vehicles Ltd (TMPV) के शेयरों में तेज गिरावट दर्ज की गई। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक करीब 4 फीसदी टूट गया। इसका कारण कंपनी की पूरी तरह स्वामित्व वाली सब्सिडियरी Jaguar Land Rover (JLR) के दिसंबर 2025 तिमाही (Q3FY26) के कमजोर आंकड़े रहा। कंपनी ने बताया कि साइबर हमले और अमेरिका के टैरिफ का सीधा असर बिजनेस पर पड़ा है।

एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, दिसंबर तिमाही में JLR की होलसेल बिक्री सालाना आधार पर 43.3 फीसदी गिरकर 59,200 यूनिट रह गई। इसी दौरान रिटेल सेल्स भी 25.1 फीसदी घटकर 79,600 यूनिट पर आ गई। कंपनी ने साफ किया कि साइबर घटना के बाद मैन्युफैक्चरिंग नवंबर के मध्य में जाकर सामान्य हो पाई, जिसका असर सप्लाई और डिलीवरी पर पड़ा।

TMPV ने कहा कि साइबर अटैक और गाड़ियों के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन में लगने वाले समय के चलते होलसेल और रिटेल वॉल्यूम तिमाही और सालाना दोनों आधार पर घटे। इसके अलावा, नए Jaguar मॉडल लॉन्च से पहले पुराने Jaguar मॉडल्स को धीरे-धीरे बंद करना और अमेरिका में बढ़े टैरिफ भी वॉल्यूम पर दबाव का कारण बने।

कंपनी का कुल मार्केट कैप घटकर करीब 1.3 लाख करोड़ रुपये रह गया। सोमवार को शेयर 373.50 रुपये पर बंद हुआ था। मौजूदा भाव अपने 52 हफ्ते के उच्च स्तर 500.55 रुपये से करीब 28 फीसदी नीचे है।

कंपनी ने बताया कि तीसरी तिमाही में सभी प्रमुख बाजारों में वॉल्यूम घटे हैं। यूके में 0.9 फीसदी, नॉर्थ अमेरिका में 64.4 फीसदी, यूरोप में 47.6 फीसदी, चीन में 46 फीसदी, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में 8.5 फीसदी और ओवरसीज मार्केट में 50.4 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।

हालांकि, प्रीमियम मॉडल्स की हिस्सेदारी मजबूत बनी हुई है। Range Rover, Range Rover Sport और Defender का कुल मिक्स Q3FY26 में 74.3 फीसदी रहा। वित्त वर्ष की शुरुआत से अब तक JLR की कुल होलसेल वॉल्यूम 2,12,600 यूनिट रही, जो सालाना आधार पर 26.6 फीसदी कम है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jan 6, 2026