दिसंबर तिमाही के बिजनेस अपडेट सामने आने के बाद बड़े प्राइवेट बैंकों पर विदेशी ब्रोकरेज की नजर टिकी हुई है। Nomura ने Axis Bank Ltd को बैंकिंग सेक्टर में अपना टॉप पिक बताया है। वहीं, HDFC Bank Ltd पर ‘BUY’ रेटिंग बरकरार रखी है और Kotak Mahindra Bank Ltd पर ‘Neutral’ रुख कायम रखा है।

Axis Bank के तिमाही आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहे हैं। बैंक की जमा रकम में तिमाही आधार पर 4.8 फीसदी और सालाना आधार पर 15 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई, जो इंडस्ट्री और नोमुरा के अनुमान से ज्यादा है। लोन ग्रोथ भी मजबूत रही और यह QoQ 3.7 फीसदी तथा YoY 14.2 फीसदी रही। यह इंडस्ट्री की 11.7 फीसदी सालाना ग्रोथ से साफ तौर पर बेहतर है।

Nomura का कहना है कि Axis Bank ग्रोथ के मोर्चे पर सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैनेजमेंट ने इंडस्ट्री से 300-400 बेसिस पॉइंट ज्यादा ग्रोथ का टारगेट बनाए रखा है। ब्रोकरेज ने FY26 के लिए लोन ग्रोथ का अनुमान 14 फीसदी YoY रखा है और 1,440 रुपये का टारगेट दिया है। हालांकि, उसने यह भी साफ किया कि वैल्यूएशन गैप पाटने के लिए बैंक को एसेट क्वॉलिटी के लिहाज से एक साफ तिमाही दिखानी होगी।

HDFC Bank के आंकड़े थोड़े नरम रहे हैं। बैंक की लोन ग्रोथ QoQ 2.7 फीसदी और YoY 9.8 फीसदी रही। लोन सेल-डाउन को हटाने के बाद भी ग्रोथ सीमित दिखी। डिपॉजिट ग्रोथ भी तिमाही में 2.1 फीसदी रही। Nomura के मुताबिक, हाई CD रेशियो, जो करीब 100 फीसदी तक पहुंच गया है, लोन ग्रोथ पर दबाव डाल रहा है। ब्रोकरेज का मानना है कि आगे लोन ग्रोथ को तेज करने के लिए मजबूत डिपॉजिट जुटाना सबसे अहम होगा। ब्रोकरेज ने HDFC Bank पर ‘BUY’ रेटिंग के साथ 1,120 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।

Kotak Mahindra Bank पर Nomura ने कहा कि लोन और डिपॉजिट ग्रोथ आउटलुक मजबूत बना हुआ है। बैंक की नेट एडवांसेज ग्रोथ YoY 16 फीसदी और QoQ 3.8 फीसदी रही, जबकि कुल जमा में YoY 14.6 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

ब्रोकरेज का मानना है कि FY26 में KMB बड़े प्राइवेट बैंकों में सबसे तेज ग्रोथ दिखा सकता है। हालांकि, मार्जिन और क्रेडिट कॉस्ट ऐसे फैक्टर हैं, जिन पर नजर रखनी होगी। इसी वजह से 2,200 रुपये के टारगेट के साथ ‘न्यूट्रल’ रेटिंग दी गई है।