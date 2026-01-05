Oppo A6 Pro 5G: चीनी स्मार्टफोन दिग्गज ओप्पो (Oppo) ने सोमवार को भारतीय बाजार में अपना नया दांव चलते हुए 'ओप्पो A6 प्रो 5G' (Oppo A6 Pro 5G) को लॉन्च कर दिया है।

मिड-रेंज सेगमेंट में उतरा यह फोन उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो बार-बार फोन चार्ज करने के झंझट से बचना चाहते हैं। इस फोन की सबसे बड़ी खूबी इसकी 7,000mAh की बड़ी बैटरी है, जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि यह एक बार फुल चार्ज होने पर 40 दिनों का स्टैंडबाय टाइम दे सकती है।

कीमत और शानदार डिस्काउंट ऑफर्स

ओप्पो ने इस फोन को दो स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया है। इसके 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत 21,999 रुपये तय की गई है।

वहीं, जो ग्राहक ज्यादा स्पेस चाहते हैं, वे 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला टॉप मॉडल 23,999 रुपये में खरीद सकते हैं।

कंपनी ने ग्राहकों को लुभाने के लिए बैंक ऑफर्स का भी ऐलान किया है। एचडीएफसी (HDFC), एक्सिस (Axis) और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (AU Small Finance Bank) के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर 2,000 रुपये तक की तुरंत छूट मिल सकती है।

स्मार्टफोन अभी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर अरोरा गोल्ड और कैपुचिनो ब्राउन रंगों में बिक्री के लिए उपलब्ध है।

दमदार परफॉर्मेंस और डिस्प्ले

फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट लगाया गया है, जिसे ग्राफिक्स के लिए ARM Mali-G57 MC2 GPU के साथ जोड़ा गया है।

इसमें 6.75-इंच की HD+ LCD स्क्रीन दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। इसकी ब्राइटनेस 1,125 निट्स तक जाती है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन साफ नजर आती है। यह फोन एंड्रॉइड 15 पर आधारित कलर-ओएस 15 (ColorOS 15) पर चलता है।

कैमरा और अन्य खास फीचर्स

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए फोन के पीछे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें मुख्य लेंस 50 मेगापिक्सल का है। साथ ही, गहराई और बेहतर डिटेलिंग के लिए 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर मौजूद है।

सेल्फी के लिए सामने की तरफ 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। धूल और पानी से बचाव के लिए इसे IP69 की रेटिंग मिली है, जो इसे काफी मजबूत बनाती है। सुरक्षा के लिहाज से इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा भी दी गई है।