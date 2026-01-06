Silver Price: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर मंगलवार को चांदी के भाव में तेज उछाल देखने को मिला। मार्च डिलीवरी वाली MCX सिल्वर फ्यूचर्स कीमत 1 फीसदी से ज्यादा चढ़कर सुबह 9.20 बजे के आसपास 2,50,723 रुपये प्रति किलो के ऊपरी स्तर तक पहुंच गई।

कारोबार की शुरुआत चांदी ने 2,50,450 रुपये प्रति किलो पर की थी। आखिरी अपडेट में यह 3,441 रुपये यानी करीब 1.4 फीसदी की तेजी के साथ 2,49,220 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

सर्तक रहे निवेशक

हालांकि, इस तेजी के बीच ब्रोकरेज हाउस ICICI Direct ने निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ब्रोकरेज का कहना है कि चांदी अपनी तेज उतार-चढ़ाव वाली चाल के लिए जानी जाती है और मौजूदा स्तरों पर इसमें मुनाफावसूली का खतरा ज्यादा है।

ICICI Direct ने अपने आउटलुक 2026 में कहा कि 2025 में चांदी में करीब 140 फीसदी की असाधारण तेजी के बाद 2026 में रिटर्न सामान्य रह सकते हैं।

नए निवेशकों के लिए अच्छा नहीं

ब्रोकरेज के मुताबिक, मौजूदा भाव नए निवेश के लिए अनुकूल नहीं हैं और रिस्क-रिवार्ड संतुलन कमजोर दिखता है। अगर कीमतों में गिरावट आती है और भाव 1,50,000 से 1,65,000 रुपये प्रति किलो के दायरे में आते हैं, तो उसे खरीदारी के मौके के तौर पर देखा जा सकता है। वहीं, ऊपरी स्तर पर चांदी 2,60,000 से 2,75,000 रुपये प्रति किलो तक जा सकती है।

आगे कैसी रह सकती है चाल?

ICICI Direct का कहना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और ऊंची कीमतों के कारण इंडस्ट्रियल सेगमेंट में चांदी की मांग इस साल सपाट रह सकती है। पिछले चार साल में इस सेगमेंट में रिकॉर्ड मांग देखने को मिली थी।

ब्रोकरेज ने यह भी बताया कि बड़े एक्सचेंजों पर मार्जिन बढ़ने से ट्रेडर्स पोजीशन घटा सकते हैं और COMEX पर इन्वेंट्री फिलहाल आरामदायक स्तर पर है, जिससे सप्लाई का तत्काल दबाव नहीं दिखता। इसके बावजूद, चांदी का बाजार लगातार छठे साल घाटे में रहने की उम्मीद है।

निवेश मांग को लेकर ICICI Direct का मानना है कि अमेरिका में मौद्रिक नरमी और चीन से और प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीदों से चांदी में निवेश बढ़ सकता है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कीमतें 55-60 डॉलर प्रति औंस से नीचे नहीं जाएंगी। जब तक भाव 55 डॉलर से ऊपर बने रहते हैं, तब तक लंबी अवधि का रुझान पॉजिटिव रह सकता है। ऊपर की ओर चांदी 85-90 डॉलर प्रति औंस तक जा सकती है।