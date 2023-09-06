scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारG-20 में जिनपिंग और पुतिन के न आने पर विदेश मंत्री ने कह दी बड़ी बात

G-20 में जिनपिंग और पुतिन के न आने पर विदेश मंत्री ने कह दी बड़ी बात

भारत में हो रही जी-20 समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह चीनी पीएम ली कियांग के नई दिल्ली में 9-10 सितंबर की बैठक में बीजिंग का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। उधर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वह भारत नहीं आ रहे हैं और उनकी जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव जी-20 समिट में हिस्सा लेंगे।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 6, 2023 09:45 IST
G-20 में जिनपिंग और पुतिन के न आने पर विदेश मंत्री ने कह दी बड़ी बात
G-20 में जिनपिंग और पुतिन के न आने पर विदेश मंत्री ने कह दी बड़ी बात

भारत की राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G-20 समिट होने जा रहा है। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हिस्सा नहीं लेंगे। इन दोनों नेताओं के जी-20 समिट में हिस्सा न लेने पर भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की प्रतिक्रिया सामने आई है। जयशंकर ने कहा, मुझे लगता है कि G20 में अलग-अलग समय पर कुछ ऐसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने किसी वजह से न आने का फैसला किया है। लेकिन उस अवसर पर जो भी उस देश का प्रतिनिधि होता है, वह अपने देश और उसकी स्थिति को सामने रखता है। मुझे लगता है कि हर कोई बहुत गंभीरता के साथ आ रहा है।

advertisement

दरअसल, भारत में हो रही जी-20 समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह चीनी पीएम ली कियांग के नई दिल्ली में 9-10 सितंबर की बैठक में बीजिंग का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। उधर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वह भारत नहीं आ रहे हैं और उनकी जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव जी-20 समिट में हिस्सा लेंगे।

भारत और चीन के बीच 2020 से चल रहा विवाद 

भारत और चीन के बीच 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद से तनाव चल रहा है। इसके बाद से दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में टकराव की स्थिति बनी हुई है. दोनों देशों के बीच शांति बहाली को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। 

जी-20 में ये नेता होंगे शामिल 

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, जर्मनी के चांसलर ऑल्फ स्कॉल्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनैकियो लूला डि सिल्वा सहित जी20 के कई नेता इस सम्मेलन में शिरकत करने आ रहे हैं।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 6, 2023