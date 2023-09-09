G-20 समिट की सबसे बड़ी चुनौती! क्या यूक्रेन युद्ध पर बनेगी सहमति?

जी20 शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले तक यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नेताओं के घोषणा पत्र में यूक्रेन संकट का जिक्र होगा या नही। चीन इस विवादास्पद मुद्दे के साथ- साथ जलवायु परिवर्तन सहित कुछ अन्य प्रस्तावों पर आम सहमति तक पहुंचने में मुख्य बाधा बनकर उभरता दिख रहा है। चीन की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि वो दुनिया के विवादास्पद मुद्दों का हल चाहता है।

यूक्रेन संकट का जिक्र होगा या नहीं

कई सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि विवादास्पद मुद्दे पर अभी तक कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है और जी20 शेरपा इसका सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए गहन बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी पेचीदा मुद्दों पर बातचीत जारी है और सकारात्मक नतीजे आने की उम्मीद है। दो सूत्रों ने बताया कि जी-7 देश यूक्रेन युद्ध के संदर्भ के बिना किसी भी नेता की घोषणा से सहमत नहीं हैं, साथ ही अन्य पेचीदा मुद्दे भी इसमें शामिल हैं।

वित्त और विदेश मंत्रियों सहित भारत की जी20 की अध्यक्षता में आयोजित लगभग सभी प्रमुख बैठकें, यूक्रेन संघर्ष से संबंधित किसी भी विषय पर रूस और चीन के विरोध के कारण आम सहमति वाले दस्तावेज जारी नहीं सका था।



भारत के जी20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा वैश्विक दक्षिण और विकासशील देशों की आवाज को प्रतिबिंबित करेगी। उन्होंने कहा, 'हमारे नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा लगभग तैयार है, मैं इस पर ध्यान नहीं देना चाहूंगा क्योंकि शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं को इस घोषणा की सिफारिश की जाएगी और नेता इसे स्वीकार करेंगे. नेताओं द्वारा इसे स्वीकार किए जाने के बाद ही हम वास्तविक उपलब्धियों के बारे में बता सकेंगे।

विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने नई दिल्ली में यूक्रेन संघर्ष की संभावना पर एक सवाल के जवाब में कहा, 'भारत की उम्मीद है कि सभी जी20 सदस्य आम सहमति की ओर बढ़ेंगे और हमें बयान की घोषणा पर आम सहमति की उम्मीद है।