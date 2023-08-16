'Gadar 2' ने Box Office पर काटा 'गदर'

'Gadar 2' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने तहलका मचा दिया है और फिल्म एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। फिल्म समीक्षक और ट्रेड एनालिस्ट Sumit Kadel का मानना है कि Sunny Deol की फिल्म 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन सकती है। उन्होंने कहा कि गदर 2 शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण-स्टारर 'पठान' द्वारा बनाए गए लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। पठान ने अपने जीवनकाल में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 525 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। काडेल ने लिखा, "अगर कल कलेक्शन 25 करोड़ रुपये से अधिक रहता है, तो यह 'पठान' के लाइफटाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को तोड़कर हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है। उन्होंने आगे कहा कि दर्शकों की मांग को देखते हुए गदर 2 नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में अपने दूसरे सप्ताहांत में 100 करोड़ रुपये कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म भी बन सकती है। गदर 2 ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में कुल 134.88 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और अपने पहले सोमवार और मंगलवार को भी शानदार कमाई की।

उन्होंने कहा कि किसी भी परिदृश्य से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि फिल्म को उन लोगों ने स्वीकार किया है जो सिनेमाघरों में फिल्में कम ही देखते हैं। क्रेज और टिकट की मांग को देखते हुए, गदर 2 अपने दूसरे सप्ताहांत में ₹ 100 करोड़ का नेट कलेक्शन करने वाली पहली हिंदी फिल्म हो सकती है। क्रेज और टिकट की मांग को देखते हुए, #Gadar2 अपने दूसरे सप्ताहांत में ₹ 100 करोड़ का नेट कलेक्शन करने वाली पहली हिंदी फिल्म हो सकती है। किसी भी पागलपन की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता है, इस फिल्म को जनता ने अपने कब्जे में ले लिया है जो सिनेमाघरों में शायद ही कभी फिल्में देखते हैं।

गदर 2 2001 की सुपरहिट फिल्म गदर: एक प्रेम कथा की अगली कड़ी है और ट्रक ड्राइवर तारा सिंह द्वारा अपनी पत्नी सकीना और उनके बेटे चरणजीत सिंह को पाकिस्तान से वापस लाने के प्रयासों पर केंद्रित है। अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा, राकेश बेदी, लव सिन्हा और सिमरत कौर मुख्य भूमिका में हैं। गदर 2 की आईएमडीबी रेटिंग 6.5/10 है और रॉटेन टोमाटोज़ पर दर्शकों का स्कोर 86% है। यह 11 अगस्त को दुनिया भर के सिनेमाघरों में अक्षय कुमार की ओएमजी 2 और चिरंजीवी और तमन्ना भाटिया अभिनीत भोला शंकर के साथ रिलीज हुई।

