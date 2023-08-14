Gadar-2 का Box Office पर जलवा, Sunny Deol को मिलेगा राजनीतिक फायदा?

अभिनेता Sunny Deol की फिल्म Gadar-2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है। कमाई के मामले में फिल्म तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। गदर-2 2001 में आई गदर फिल्म का रीमेक है। 23 साल पहले की तरह ही लोगों का सनी देओल के प्रति जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। फिल्म हाउस फुल चल रही है। India-Paksitan के मुद्दे पर बनी फिल्म ऐसे वक्त पर आई, जब 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सनी देओल के लिए गदर-2 न सिर्फ फिल्मी करियर के लिए बल्कि पॉलिटिकल करियर के लिए भी हिट साबित हो सकती है।

सनी देओल अभी पंजाब के गुरदारसपुर से सांसद हैं। वे 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें गुरदासपुर से लोकसभा टिकट दिया। सनी देओल ने यहां से कांग्रेस के मौजूदा सांसद सुनील कुमार जाखड़ को मात दी। सनी देओल ने भले ही गुरदासपुर से सुनील कुमार जाखड़ को हराकर संसद में पहली बार कदम रखा हो। लेकिन वे अपने संसदीय क्षेत्र में कम ही नजर आते हैं। यही वजह है कि स्थानीय लोग उनसे नाराज बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सनी देओल पिछले 3 साल यानी 2020 से गुरदासपुर नहीं गए हैं। इतना ही नहीं हाल ही में सनी देओल गदर-2 के प्रमोशन के दौरान वाघा-अटारी बॉर्डर पर तो गए, लेकिन गुरदासपुर नहीं पहुंचे। जबकि गुरदासपुर वाघा अटारी बॉर्डर से काफी करीब है। इतना ही नहीं सनी देओल के विरोधी क्षेत्र में उनके गुमशुदगी के भी पोस्टर लगाते रहे हैं।