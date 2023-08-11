Seema Haider की लव स्टोरी में ट्विस्ट..आपस में भिड़ रहे हैं नेता

पाकिस्तान से आई Seema Haider पर फिल्म बनाने को लेकर बवाल मच गया है। मेरठ के रहने वाले Amit Jani ने सीमा हैदर और सचिन की लवस्टोरी पर 'Karachi to Noida' टाइटल से फिल्म बनाने की घोषणा की थी। इसी को लेकर सपा के पूर्व प्रवक्ता Abhishek Som और अमित जानी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है।कुछ दिन पहले अमित जानी ने सीमा हैदर को फिल्म में लेने पर अभिषेक सोम पर धमकी देने का आरोप लगाया था। इसकी शिकायत पुलिस से ट्वीट कर की थी। इसके बाद अभिषेक सोम ने भी नोएडा कमिश्नर को एक शिकायत पत्र अमित जानी के खिलाफ भेजा था।

अभिषेक सोम ने अमित जानी को पाकिस्तान जाने की सलाह देते हुए उनके लिए फ्लाइट बुक कराई