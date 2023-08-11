Seema Haider की लव स्टोरी में ट्विस्ट..आपस में भिड़ रहे हैं नेता
पाकिस्तान से आई Seema Haider पर फिल्म बनाने को लेकर बवाल मच गया है। मेरठ के रहने वाले Amit Jani ने सीमा हैदर और सचिन की लवस्टोरी पर 'Karachi to Noida' टाइटल से फिल्म बनाने की घोषणा की थी। इसी को लेकर सपा के पूर्व प्रवक्ता Abhishek Som और अमित जानी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है।कुछ दिन पहले अमित जानी ने सीमा हैदर को फिल्म में लेने पर अभिषेक सोम पर धमकी देने का आरोप लगाया था। इसकी शिकायत पुलिस से ट्वीट कर की थी। इसके बाद अभिषेक सोम ने भी नोएडा कमिश्नर को एक शिकायत पत्र अमित जानी के खिलाफ भेजा था।
अब समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता ठाकुर अभिषेक सोम ने सीमा हैदर और अमित जानी को पाकिस्तान जाने की सलाह देते हुए उनके लिए फ्लाइट बुक कराई है। इसकी जानकारी अभिषेक सोम ने सोशल मीडिया पर शेयर की। अभिषेक ने कहा कि अमित जानी पाकिस्तान चले जायें और अपनी हीरोइन को भी साथ ले जाएं। अंजू पहले से वहां है, उधर ही रहे और वहीं फिल्में बनाएं। अमित जानी उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या पर अमित जानी फिल्म बना रहे हैं। अमित ने इस फिल्म के लिए पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को भी एक रोल ऑफर किया है। इसके लिए सीमा ने भी हामी भर दी है। इसी बीच अमित जानी को धमकियां मिली थीं। अमित जानी ने बीते दिनों कहा था कि समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता अभिषेक सोम ने उन्हें धमकी दी। अभिषेक ने वीडियो जारी कर उन्हें धमकी दी कि वो अपने समर्थकों के साथ मिलकर फिल्म के सेट पर हमला कर देगा। इसका वीडियो भी वायरल हुआ। फिल्म डायरेक्टर अमित जानी ने ट्वीट कर यूपी पुलिस के अधिकारियों से शिकायत की। जिसमें Monu Manesar के नाम से धमकी दी गई। कहा गया कि अगर सीमा हैदर को रोल दिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा।