अब फिल्म में Raw Agent का किरदार निभाएगी Seema Haider

जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस के अमित जानी ने कहा कि यह जानने के बाद कि सीमा काम की तलाश में है, उन्होंने सीमा से संपर्क किया और उसके साथ जाने से पहले लंबी बातचीत की। "मैं उनके आवास पर गया और उन्हें औपचारिक रूप से इस प्रोजेक्ट में शामिल किया। हम सितंबर के महीने में सीमा के हिस्से का फिल्मांकन शुरू करेंगे, जिसे बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में फिल्माया जाएगा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 3, 2023 18:45 IST
अब फिल्म में Raw Agent का किरदार निभाएगी Seema Haider

पाकिस्तानी नागरिक Seema Haider अब फिल्म में काम करेगी। सीमा हैदर उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित आगामी फिल्म 'A Tailor Murder Story' में रॉ अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। फिल्म बना रहे जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस की एक टीम ने मंगलवार को ग्रेटर नोएडा में हैदर से मुलाकात की। हैदर, जो पहले से ही गुलाम हैदर से शादीशुदा है और उसके साथ चार बच्चे हैं, 13 मई को अवैध रूप से नेपाल के रास्ते भारत में Sachin Meena के साथ रहने के लिए दाखिल हुई थी, जिससे उसकी मुलाकात ऑनलाइन गेम PUBG खेलने के दौरान हुई थी। 

Also Read: Pakistan से भारत आ गई सीमा, अब नहीं जाने को तैयार

हाल ही में, इंडिया टुडे ने बताया कि सीमा हैदर और सचिन मीना को ग्रेटर नोएडा में एक नए घर में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि दंपति को गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। सीमा और सचिन को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास कोई नौकरी नहीं है। Jani Firefox Production House के अमित जानी ने कहा कि यह जानने के बाद कि सीमा काम की तलाश में है, उन्होंने सीमा से संपर्क किया और उसके साथ जाने से पहले लंबी बातचीत की। "मैं उनके आवास पर गया और उन्हें औपचारिक रूप से इस प्रोजेक्ट में शामिल किया। हम सितंबर के महीने में सीमा के हिस्से का फिल्मांकन शुरू करेंगे, जिसे बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में फिल्माया जाएगा। मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं बता सकता लेकिन उनकी भूमिका बहुत अहम है।

Seema Haider A Tailor Murder Story' में रॉ अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 3, 2023