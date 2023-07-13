Pakistan से भारत आ गई सीमा, अब नहीं जाने को तैयार

Pakistan की Seema Ghulam Haider और Greater Noida के उसके प्रेमी Sachin Meena की लव स्टोरी दोनों मुल्कों में इन दिनों सुर्खियों में है। दोनों के बीच PUBG खेलते वक्त इश्क हुआ और फिर सीमा ने सारी सीमाएं तोड़ दी और वो पाकिस्तान से भारत आ गई। फिर इश्क इस कदर परवान चढ़ा कि सीमा हैदर पहले दुबई फिर नेपाल होते हुए ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव 13 मई को पहुंच गई। सीमा का कहना है कि अब उसने हिंदू धर्म अपना लिया है और वो वापस पाकिस्तान नहीं जाएगी।

सीमा हैदर अपने साथ चार बच्चों को भी लेकर आई है। हालांकि उसे भारत में अवैध तरीके से रहने के आरोप में बीते दिनों पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल वो जमानत पर है और अपने चार बच्चों के साथ सचिन के घर पर है। कुछ लोग उसे जासूस मान रहे हैं । खुफिया एजेंसियां भी उसका दस्तावेज खंगाल रही हैं। पूछताछ में पाकिस्तान के सिंध की मूल निवासी (फिलहाल- कराची) सीमा हैदर ने बताया कि उसने अवैध रूप से भारत में घुसने के रास्तों का पता लगाने के लिए यूट्यूब के जरिए रास्ते का पता किया और नेपाल के रास्ते भारत पहुंची।

नेपाल से भारत की सीमा में प्रवेश करते हुए वो नोएडा आ गई। पुलिस ने महिला से कई दस्तावेज बरामद किए हैं और जल्द ही मामले को अदालत में ले जाएंगे। डीसीपी ने कहा कि हमने विवाह प्रमाण पत्र, पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी नागरिकता कार्ड और महिला और उसके बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र भी बरामद कर लिए हैं।

