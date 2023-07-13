Greater Noida West के Galaxy Plaza में लगी आग काबू में, पुलिस मौके पर

Greater Noida West के Galaxy Plaza में भीषण आग लग गई, जिससे वहां मौजूद लोगों में दहशत और अफरा-तफरी मच गई। यह घटना ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई। आग लगने का कारणों का पता नहीं चल सका है। लेकिन अधिकारियों को संदेह है कि आग लगने का कारण शॉर्ट-सर्किट हो सकता है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है लेकिन कुछ लोगों ने दहशत में इमारत से छलांग लगा दी।

advertisement

Also Read: Delta Corp का Share 27% गिरा, टेक्नीकल चार्ट पर क्या है संकेत?

जो लोग घायल हुए उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जो लोग ऊपर से कूदे थे उनको चोटें आई हैं और उनका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि पूरी इमारत की जांच की जा रही है और आग के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

Also Read: Nestle Odisha में लगाएगी प्लांट, 900 करोड़ रुपए का करेगी निवेश