scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsपरदेसGreater Noida West के Galaxy Plaza में लगी आग काबू में, पुलिस मौके पर

Greater Noida West के Galaxy Plaza में लगी आग काबू में, पुलिस मौके पर

Greater Noida West के Galaxy Plaza में अचानक आग लगने की खबर सुनते ही लोगो मे अफरा-तफरी का माहौल देखा गया। आनन-फानन में लोग इधर उधर दौड़ते दिखे। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

Advertisement
New Delhi,UPDATED: Jul 13, 2023 16:37 IST
Greater Noida West के Galaxy Plaza में लगी आग
Greater Noida West के Galaxy Plaza में लगी आग

Greater Noida West  के Galaxy Plaza में भीषण आग लग गई, जिससे वहां मौजूद लोगों में दहशत और अफरा-तफरी मच गई। यह घटना ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई। आग लगने का कारणों का पता नहीं चल सका है। लेकिन अधिकारियों को संदेह है कि आग लगने का कारण शॉर्ट-सर्किट हो सकता है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है लेकिन कुछ लोगों ने दहशत में इमारत से छलांग लगा दी।

advertisement

 

Also Read: Delta Corp का Share 27% गिरा, टेक्नीकल चार्ट पर क्या है संकेत?

जो लोग घायल हुए उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जो लोग ऊपर से कूदे थे उनको चोटें आई हैं और उनका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि पूरी इमारत की जांच की जा रही है और आग के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

Also Read: Nestle Odisha में लगाएगी प्लांट, 900 करोड़ रुपए का करेगी निवेश

Published On:
Jul 13, 2023