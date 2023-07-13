scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारNestle Odisha में लगाएगी प्लांट, 900 करोड़ रुपए का करेगी निवेश

Nestle Odisha में लगाएगी प्लांट, 900 करोड़ रुपए का करेगी निवेश

भारत में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए नेस्ले इंडिया अपना 10वां प्लांट बनाना शुरू करने जा रही है। प्लांट की लागत 900 करोड़ होगी। नेस्ले, भारत की सबसे बड़ी F&B कंपनी भी है, मुख्य रूप से पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी।

Advertisement
Franklin Nigam
Franklin Nigam
New Delhi,UPDATED: Jul 13, 2023 15:02 IST
मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए नेस्ले इंडिया अपना 10वां प्लांट बनाना शुरू करने जा रही है
मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए नेस्ले इंडिया अपना 10वां प्लांट बनाना शुरू करने जा रही है

Nestle ने देश अपना 10वां प्लांट बनाना शुरू करने जा रही है। इस प्लांट की लागत 900 करोड़ होगी। भारत में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए  नेस्ले इंडिया ने इसके लिए पहले ही मंजूरी ले ली है। नेस्ले, जो भारत की सबसे बड़ी F&B कंपनी भी है, मुख्य रूप से पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी। 

advertisement

Also Read: Tesla होगी Make In India, 20 लाख के करीब की होगी कार

सूत्रों ने बिजनेस टुडे बाज़ार को बताया कि उसने पहले ही राज्य की राजधानी Bhubaneswar के पास ओडिशा के खुर्दा जिले में स्थान की पहचान कर ली है। उनके अनुसार, कंपनी पैकेज्ड फूड प्लांट स्थापित करने के लिए करीब 900 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है और लगभग 800 लोगों को रोजगार दे सकती है। यह भारत में नेस्ले का 10वां विनिर्माण संयंत्र होगा, जो 1912 से देश में चालू है। जबकि नेस्ले ने अपने बेबी फॉर्मूला उत्पादों के साथ भारत के बाजार में प्रवेश किया और शुरुआत में उत्पादों का आयात किया, उसने 1961 में यहां अपना पहला संयंत्र स्थापित किया। 

कंपनी Bhubaneswar के पास ओडिशा के खुर्दा जिले में स्थान की पहचान कर ली है
कंपनी Bhubaneswar के पास ओडिशा के खुर्दा जिले में स्थान की पहचान कर ली है

हाल के वर्षों में इसकी बिक्री तेजी से बढ़ने के साथ, नेस्ले ने अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले मैगी इंस्टेंट नूडल्स के स्थानीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए पिछले साल 700 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ गुजरात के साणंद में अपना नौवां संयंत्र स्थापित किया। ये पहल नेस्ले इंडिया के 2,600 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय संयंत्र का हिस्सा हैं, इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक Suresh Narayanan ने कुछ साल पहले अनावरण किया था। पिछले कुछ वर्षों में, हमने पैठ और मात्रा में वृद्धि प्रदान की है जो इस अवधि के दौरान उद्योग में अग्रणी रही है। दूसरे, हमारा पोर्टफोलियो पहले से कहीं अधिक मजबूत है और नेस्ले कई श्रेणियों में अग्रणी है, जिनमें वह मौजूद है। और तीसरा, नवाचार की गति काफी सक्रिय है, ”नारायणन ने हाल ही में एक बातचीत में बीटी को बताया। नेस्ले की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नारायणन का प्रयास कम नहीं है एक तर्क. कोविड-19 अवधि के दौरान, इसकी शुद्ध बिक्री 11% सीएजीआर से बढ़कर 16,790 करोड़ रुपये हो गई। और, कमोडिटी की कीमतों में भारी मुद्रास्फीति के बावजूद, CY22 में इसका शुद्ध लाभ 6.7% सीएजीआर बढ़कर 2,305 करोड़ रुपये हो गया। नेस्ले' जनवरी-दिसंबर वित्तीय वर्ष का पालन करती है।

Also Read: भारत में 4-5 सेमीकंडक्टर प्लांट लगाना चाहती है Foxconn

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 13, 2023