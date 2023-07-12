भारत में 4-5 सेमीकंडक्टर प्लांट लगाना चाहती है Foxconn

Foxconn भारत में सेमीकंडक्टर का प्लांट लगने को पूरी तरह तैयार है। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन भारत में 4-5 सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करना चाहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Foxconn ने Vendanta के साथ जॉइंट वेंचर तोड़ने के एक दिन बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को इसके बारे में जानकारी दी है।

advertisement

Also Read: AI को लेकर Wipro का बड़ा एलान, तीन सालो में 8,230 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी

पिछले साल दोनों कंपनियों ने Gujarat में प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार के साथ 1.54 लाख करोड़ रुपए का MoU साइन किया था। दोनों कंपनियां मिलकर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्रोडक्शन प्लांट लगाने वाली थीं। फॉक्सकॉन ने कहा था कि वह भारत सरकार के मेक इन इंडिया लक्ष्यों का पूरा समर्थन करती है। रिपोर्ट में IT मिनिस्ट्री के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि फॉक्सकॉन सभी प्रोसेस पहले से जानती है, इसलिए अगले 45-50 दिनों के अंदर फाइनल एप्लिकेशन सबमिट कर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकती है।

जुलाई 2022 में गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 की अनाउंसमेंट की थी

जुलाई 2022 में गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 की अनाउंसमेंट की थी, जिसके तहत सरकार ने राज्य में सेमीकंडक्टर या डिस्प्ले फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करने के इच्छुक लोगों के लिए बिजली, पानी और भूमि शुल्क पर भारी सब्सिडी देने का प्रस्ताव रखा था। सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने के लिए जरूरी है। 2021 में भारतीय सेमीकंडक्टर मार्केट की वैल्यू 2.16 लाख करोड़ रुपए (27.2 बिलियन डॉलर) थी। अब 2026 में इसे 5.09 लाख करोड़ रुपए (64 बिलियन डॉलर) तक पहुंचने के लिए लगभग 19% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है।

Also Read: Exclusive: अब Make In Tata हो सकता है आपका iPhone !