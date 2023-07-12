AI को लेकर Wipro का बड़ा एलान, तीन सालो में 8,230 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी

scorecardresearch
दिग्गज IT सर्विस प्रोवाइडर कंपनी विप्रो लिमिटेड ने 12 जुलाई को कहा कि उसने अगले 3 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में 1 बिलियन डॉलर यानी करीब 8,230 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है।

New Delhi,UPDATED: Jul 12, 2023 17:27 IST
AI यानि आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस को लेकर देश-दुनिया की दिग्गज कंपनी बढ़ चढ़ कर निवेश कर रही है। Wipro ने भी अब AI में निवेश को लेकर बड़ा एलान किया है। भारत की दिग्गज IT सर्विस प्रोवाइडर कंपनी विप्रो लिमिटेड ने 12 जुलाई को कहा कि उसने अगले 3 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में 1 बिलियन डॉलर यानी करीब 8,230 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है। कंपनी ने इस बात की जानकारी एक्सचेंज फाइलिंग में दी है।

कंपनी ने कहा, इस इन्वेस्टमेंट से हम AI, बिग डेटा और एनालिटिक्स सॉल्यूशन के एक्सपेंशन के साथ-साथ नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्लेटफार्मों के विकास पर फोकस करेंगे। विप्रो ने अपने AI-फर्स्ट इनोवेशन इकोसिस्टम 'wipro ai360' को भी लॉन्च किया है। इसके साथ ही कंपनी ने कहा है कि वह अगले 12 महीनों में अपने लगभग 2,50,000 कर्मचारियों को AI पर ट्रेनिंग देगी। विप्रो के चीफ सीईओ Thierry Delaporte ने कहा, 'जेनरेटिव AI के आने के बाद अब हम सभी इंडस्ट्रीज के लिए एक बुनियादी बदलाव की उम्मीद करते हैं।

कंपनी ने कहा है कि वह अगले 12 महीनों में अपने लगभग 2,50,000 कर्मचारियों को AI पर ट्रेनिंग देगी
कंपनी ने कहा है कि वह अगले 12 महीनों में अपने लगभग 2,50,000 कर्मचारियों को AI पर ट्रेनिंग देगी

कंपनी क्लाउड सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग और डिजाइन सहित चार ग्लोबल बिजनेस सेक्टरों के 30,000 डेटा एनालिटिक्स और AI एक्सपर्ट्स के साथ काम करेगी। विप्रो का यह स्टेटमेंट अपने राइवल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की एक अनाउंसमेंट के बाद आया है। दरअसल, TCS ने एक हफ्ते पहले कहा था कि उसने अपने 25,000 इंजीनियरों को माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर ओपन AI पर ट्रेनिंग देने और सर्टिफाइड करने का प्लान बनाया है। दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियों ने भी ChatGPT के आने के बाद AI में निवेश दोगुना कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट सपोर्टेड OpenAI द्वारा एक जेनरेटिव AI चैटबॉट ने 2022 के आखिरी में दुनिया भर में तूफान ला दिया था।

