scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीExclusive: अब Make In Tata हो सकता है आपका iPhone !

Exclusive: अब Make In Tata हो सकता है आपका iPhone !

टाटा ग्रुप अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा सकती है। टाटा ग्रुप देश की पहली iPhone मेकर हो सकती है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये सौदा सफल रहा तो तो यह कदम एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि यह पहली बार होगा जब कोई स्थानीय भारतीय कंपनी iPhone असेंबली करेगी।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 11, 2023 13:29 IST
अब Make In Tata हो सकता है आपका iPhone !
अब Make In Tata हो सकता है आपका iPhone !

Tata Group भारत में iPhone बनाने वाली पहली कंपनी बन सकती है। टाटा ग्रुप देश की पहली iPhone मेकर हो सकती है। Bloomberg की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये सौदा सफल रहा तो तो यह कदम एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि यह पहली बार होगा जब कोई स्थानीय भारतीय कंपनी iPhone असेंबली करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा के अधिग्रहण का लक्ष्य दक्षिणी राज्य Karnataka में स्थित Wistron Factory है। रिपोर्ट के अनुसार, ये सौदा करीब $600 मिलियन से अधिक मूल्य का हो सकता है। अगर ये सौदा सफल रहा तो टाटा ग्रुप के पोर्टफोलियों में आईफोन की असेंबली भी जुड़ जाएगी।

advertisement

Also Read: EV का बाज़ार गरम, Mahindra भी कूदी, दिलचस्प होगी लड़ाई

यह फैक्ट्री iPhone 14 मॉडल के उत्पादन करती है। टाटा समूह की बातचीत इस समय अंतिम दौर में है। Tata Wistron और Apple ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि Apple ने घोषणा की कि वह चेन्नई में फॉक्सकॉन की श्रीपेरंबदूर फैसिलिटी में नए लॉन्च किए गए iPhone 14 को भारत में बनाएगी।

Tata Wistron और Apple ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है
Tata Wistron और Apple ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 11, 2023