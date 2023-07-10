EV का बाज़ार गरम, Mahindra भी कूदी, दिलचस्प होगी लड़ाई

इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाज़ार और गर्म होने जा रहा है। रेवेन्यू के लिहाज से देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल कंपनी Mahindra & Mahindra, इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में धमाल मचाने की तैयारी कर रही है। भारत में लगातार तेजी से बढ़ते ईवी मार्केट में अपनी धमक बढ़ाने के लिएआनंद महिंद्रा बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं।

दरअसल महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट के लिए 5,000 करोड़ रुपये यानि 605 मिलियन डॉलर तक जुटाने के लिए ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और दूसरे ग्लोबल इंवेस्टर्स के साथ एडवांस बातचीत कर रहा है अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में निवेश पर बातचीत सही रही तो ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भारतीय ग्रुप में साल में दूसरी बार निवेश करेगा। इतना ही नहीं खबरों के मुताबिक डील वैल्यूएशन फंडिंग के पिछले राउंड के मुकाबले 10-15% ज्यादा होने की संभावना है। देश में इलेक्ट्रिक बाजार में तेजी से बढ़ते कंप्टीशन के बीच महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्म के लिए फंड जुटाने का दूसरा दौर शुरू किया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को किए खुलासे में कहा है कि महिंद्रा ने वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2027 के बीच अपनी इलेक्ट्रिक सहायक कंपनियों में करीब 10,000 करोड़ रुपये के कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान तैयार किया है। इसमें से 4,000 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2024 के बीच और बाकी वित्त वर्ष 2027 तक निवेश किए जाएंगे।

इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में कूदा Mahindra & Mahindra

अब ये भी समझ लीजिए कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का पूरा प्लान क्या है? महिंद्रा ने अप्रैल और अक्टूबर 2025 के बीच पांच नए ईवी मॉडल लॉन्च करने की योजना बनाई है। कारमेकर को उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक SUV की पहुंच उसके ओवरऑल एसयूवी पोर्टफोलियो के 20-30% तक पहुंच जाएगी, जो लगभग 2 लाख यूनिट्स में तब्दील हो जाएगी। मई तक, महिंद्र एंड महिंद्रा ने XUV 400 की 3,690 यूनिट्स बेची हैं, जो इस जनवरी में लॉन्च की गई ई-एसयूवी है, जो इस दौरान बेचे गए पैसेंजर व्हीकल का लगभग 2.2 % था। ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ने पहले कंपलसरी कंवर्टेबज प्रिफ्रेंस शेयरों के जरिए जुलाई 2022 में 1,925 करोड़ का निवेश करने के लिए महिंद्रा इलेक्ट्रिक के साथ डील की थी। जोकि कंपनी में 2.75 से 4.76% हिस्सेदार होगी। इतना ही अमाउंट महिंद्रा द्वारा इक्विटी के जरिए से ​इंवेस्ट किया जाना था। आपको बता दें कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में निवेशकों की दिलचस्पी साफ देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर BII की ओर से किसी तरह का बयान नहीं दिया गया है। भारत में ऑटो कंपनियां डी-कार्बोनाइजेशन टारगेट्स को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट लॉन्च में तेजी लाने और ईवी सेगमेंट में क्षमता बढ़ाने के लिए बाहरी फंडिंग की ओर देख रही हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में देखना होगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा मार्केट में मौजूद पुराने प्लेयर्स को कैसे टक्कर दे पाती है।

