जेपी समूह की प्रमुख कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स ने 4,044 करोड़ रुपये का लोन डिफॉल्ट किया

संकटग्रस्त जेपी समूह की प्रमुख कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) ने 7 जुलाई को बताया कि कंपनी ने मूलधन और ब्याज राशि सहित 4,044 करोड़ रुपये के लोन को डिफॉल्ट कर दिया है।

जयप्रकाश एसोसिएट्स ने बताया कि कंपनी 30 जून को 1,660 करोड़ रुपये की मूल राशि और 2,384 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान नहीं किया। कंपनी ने आगे कहा कि ऋण विभिन्न बैंकों से संबंधित हैं और कंपनी की कुल उधारी (ब्याज सहित) 29,477 करोड़ रुपये है, जिसे 2037 तक चुकाना होगा, जिसके मुकाबले 30 जून, 2023 तक केवल 4,044 करोड़ रुपये बकाया है।

कंपनी ने अपनी फाइलिंग में कहा कि कंपनी ने कहा कि वह उधारी कम करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इस बीच, जेएएल ने यह भी कहा कि आईसीआईसीआई बैंक ने कंपनी के खिलाफ दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 की धारा 7 के तहत आरबीआई के निर्देश पर एनसीएलटी इलाहाबाद से संपर्क किया था। इसने इस कदम का विरोध किया है। इससे पहले सितंबर 2018 में ICICI बैंक ने JAL के खिलाफ दिवालिया याचिका दायर की थी। देश के सबसे बड़े ऋणदाता एसबीआई ने भी जेएएल के खिलाफ एनसीएलटी का रुख किया है और 15 सितंबर, 2022 तक कुल 6,893.15 करोड़ रुपये के डिफ़ॉल्ट का दावा किया है।

