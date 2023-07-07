Suzlon के शेयर में फिर तेजी, 18 रूपये का हुआ शेयर, 6 महीने में 75% आई तेजी

Suzlon के शेयर में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। निवेशकों को इस शेयर के कारण अच्छा खासा मुनाफा मिला है, आज यानि 7 जुलाई को भी सुजलॉन के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। Suzlon Energy ने 4 जुलाई को बताया था कि वो 7 जुलाई को बोर्ड बैठक करेगी। आज कंपनी ने इस बोर्ड बैठक के बारे में जानकारी दी है। कंपनी की ओर से बोर्ड बैठक में लिए गए फैसले पर जानकारी देने के बाद ये शेयर करीब 1.75% की बढ़त के साथ 17.95 रुपए प्रति शेयर पर कामकाज करते नजर आया।

पिछले 6 महीने में ये शेयर 75% तक चढ़ चुका है। एक साल में इस कंपनी का शेयर 6 रुपए के भाव से बढ़कर 18 रुपए के करीब पहुंच चुका है। कंपनी फंड जुटाने पर काम कर रही है। कंपनी ने शुक्रवार को BSE फाइलिंग में बताया कि बोर्ड ने 2 रुपए प्रति शेयर के फेस वैल्यू पर 1.59 करोड़ आंशिक पेड-अप इक्विटी शेयरों को Fully Paid-up इक्विटी शेयरों में तब्दील करने की मंजूरी दी है। कन्वर्जन किए जाने वाले शेयरों की वैल्यू 3.97 करोड़ रुपए होगी।

कंपनी ने यह भी बताया कि कन्वर्जन राइट्स के लिए मंजूर किए गए इक्विटी शेयरों के लिए वो सभी जरूरी कॉरपोरेट एक्शन, लिस्टिंग नियमों समेत ट्रेडिंग मंजूरियों पर काम कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कंपनी की फिलहाल पेड-अप कैपिटल 2,498 करोड़ रुपए है। जनवरी-मार्च तिमाही नतीजों के बाद अर्निंग्स कॉल में Suzlon Group के CEO, JP Chalsani ने कहा, "कंपनी के पास अब कुल ऑर्डर 1,542 मेगावॉट तक पहुंच चुका है, जोकि 2019 के सबसे ज्यादा है। 31 मार्च 2023 तक कंपनी का कुल ऑर्डरबुक 652 मेगावॉट का है, इसके बाद बाद भी कंपनी को 890 मेगावॉट के ऑर्डर मिले हैं। कारोबारी साल 2023 की चौथी तिमाही में कंपनी के नतीजे भी अच्छे रहे हैं।

