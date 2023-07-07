M&M Finance के शेयरों में 6% की गिरावट, मिडकैप में गिरने वालों में सबसे आगे
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (महिंद्रा फाइनेंस) के शेयरों में शुक्रवार के कारोबार में लगभग 6% की गिरावट आई और यह सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सूचकांक रहा, क्योंकि BofA सिक्योरिटीज ने स्टॉक की रेटिंग में बदलाव भी कर दिया। BofA ने इस स्टॉक पर रेटिंग 'खरीद' से घटाकर 'न्यूट्रल' कर दी है क्योंकि स्टॉक की वैल्यूएशन लंबे समय तक हाई प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है। विदेशी ब्रोकरेज का कहना है कि बिक्री में जून तिमाही के लिए सालाना लाभ में 32% की गिरावट हो सकती है।
आज के सत्र में ये स्टॉक बीएसई पर स्टॉक 5.63 फीसदी गिरकर 321.60 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गया। बोफा सिक्योरिटीज ने कहा कि एमएंडएम फाइनेंस स्टॉक FY25E P/BV पर 2.2 गुना पर कारोबार करता है। ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2025 के मूल्य-से-बुक मूल्य 2.36 गुना पर शेयर का मूल्य 375 रुपये प्रति शेयर रखने का लक्ष्य रखा है। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज ने कहा कि वाहन फाइनेंसरों को बढ़ती ब्याज दर के माहौल का खामियाजा भुगतना पड़ता है। जिससे कंपनी के सेल्स और मार्जिन पर असर पड़ सकता है।