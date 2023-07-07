scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारRailTel को मिला 39 करोड़ रुपये का ऑर्डर, शेयर में उछाल

RailTel को मिला 39 करोड़ रुपये का ऑर्डर, शेयर में उछाल

रेल टेल को करीब 39 करोड़ का ऑर्डर मिलने पर शेयर में आज करीब 2 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। इस शेयर में पहले से ही तेजी को मिल रही थी। आज फिर ये स्टॉक 2.37 प्रतिशत चढ़कर 133.90 रुपये पर पहुंच गया।कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 4268.48 करोड़ रुपये हो गया है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 7, 2023 14:21 IST
RailTel को मिला 39 करोड़ रुपये का ऑर्डर
RailTel को मिला 39 करोड़ रुपये का ऑर्डर

RailTel को करीब 39 करोड़ का ऑर्डर मिलने पर शेयर में आज करीब 2% की तेजी देखने को मिली। कंपनी को ये ऑर्डर National Informatics Centre Services (NICSI) से मिला है। इस शेयर में पहले से ही तेजी को मिल रही थी। आज फिर ये स्टॉक 2.37% चढ़कर 133.90 रुपये पर पहुंच गया। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 4268.48 करोड़ रुपये हो गया है। फर्म के कुल 4.15 लाख शेयरों में 5.49 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। एक साल में ये स्टॉक 42 फीसदी चढ़ा है और इस साल 4.77 फीसदी चढ़ा है। 28 नवंबर, 2022 को येस्टॉक 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 148.70 रुपये पर पहुंच गया और 11 जुलाई, 2022 को 52-सप्ताह के निचले स्तर 93 रुपये पर गिर गया था।

advertisement

Also Read: Adani Green जुटाएगी 12,300 करोड़, Board ने दी मंजूरी

कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो  मार्च 2023 तिमाही में इस कंपनी का शुद्ध लाभ 40% बढ़कर 76.04 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 54.31 करोड़ रुपये था। Q4 में बिक्री 51.15% बढ़कर 703.63 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 465.53 करोड़ रुपये थी। रेलटेल कॉरपोरेशन एक मिनी रत्न (श्रेणी-I) पीएसयू है जिसके पास रेलवे में सबसे बड़ा ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क है।

कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 4268.48 करोड़ रुपये हो गया है
कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 4268.48 करोड़ रुपये हो गया है

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 7, 2023